الدبيبه: هناك من بقي في السلطة 8 سنواب وجاء ليحاسبنا بعد ثلاثة أشهر

قال رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبه إن هناك من بقي في السلطة 8 سنوات وجاء ليحاسبنا عما قدمنا في 3 أشهر ولا يمكن أن نسمح لهم بإعادة الخلاف مرة أخرى.

وأضاف الدبيبه في إجابته على تساؤلات المواطنين بعد مرور ثلاثة أشهر على مباشرة الحكومة لعملها إن مهمة الحكومة أن تكشف للشعب الليبي ما الذي يحدث وتوضح له أنه مغرر به في الحروب التي يدخلها وليس له فيها ناقة أو جمل رفع المرتبات.

ولفت الدبيبه إلى رفع حكومة الوحدة للأجور قائلا وجدنا الكثير من الأشخاص متدني الدخل خاصة بعد تغير سعر الصرف وأول ما فكرنا هو تغيير أوضاع من يبلغ راتبه 450 دينار خاصة وأن خط الفقر هو 1300 دينار.

وأشار الدبيبه إلى أن الحكومة وعدت بحل مشكلة الكهرباء في 6 أشهر وبعد 3 أشهر وجدت نفسها بدون ميزانية وأخذت سلفة ودفعت ما لا يقل عن مليار دينار للقيام بعمليات صيانة

وأشار الدبيبه إلى أن أكثر مشكلة واجهت الحكومة هي إيجاد لقاح كورونا وتدهور القطاع الصحي حيث أن ملف الصحة كان أكثر الملفات فسادا حيث صرفت 4 مليار لم تجد الحكومة منها إلا 9 مليون.