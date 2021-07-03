عبدالرحمن شلقم: الحل في ليبيا يبدأ من توحيد الجيش والشرطة

أكد مندوب ليبيا الأسبق لدى الأمم المتحدة عبدالرحمن شلقم، إنه ثمة انقسام حقيقي في ليبيا مع بروز روح المغالبة على اعتبار أن كل طرف يريد أخذ كل شيء وحرمان الآخر من كل شيء.

وأوضح شلقم في ظهور مرئي له، عبر منصاته الإلكترونية، أن المغالبة مع وجود السلاح تعني الصدام والحرب، مذكَراً الجميع بأن السياسة تبدأ بالتفاهمات ثم التسويات ثم الوصول إلى اتفاق وصيغة يجد فيها كل طرف الحد الأدنى الذي يحقق طموحاته ويزيل مخاوفه.

وبيّن مندوب ليبيا الأسبق لدى الأمم المتحدة، أنه قدم ملاحظات إلى المبعوث الاممي يان كوبيش وذلك حين التقاه قبل شهرين أهمها تشخيص الحالة الليبية وتحديد القضايا الأساسية التي يجب أن تحل بالتوالي وليس بالتوازي.

كما أوضح بأن الحل في ليبيا يكون من البداية بتوحيد المؤسستين العسكرية والأمنية لتكوين دولة يُبحث لها عن رئيس.

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