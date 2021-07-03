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عبدالرحمن شلقم: الحل في ليبيا يبدأ من توحيد الجيش والشرطة

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد مندوب ليبيا الأسبق لدى الأمم المتحدة عبدالرحمن شلقم، إنه ثمة انقسام حقيقي في ليبيا مع بروز روح المغالبة على اعتبار أن كل طرف يريد أخذ كل شيء وحرمان الآخر من كل شيء.

وأوضح شلقم في ظهور مرئي له، عبر منصاته الإلكترونية، أن المغالبة مع وجود السلاح تعني الصدام والحرب، مذكَراً الجميع بأن السياسة تبدأ بالتفاهمات ثم التسويات ثم الوصول إلى اتفاق وصيغة يجد فيها كل طرف الحد الأدنى الذي يحقق طموحاته ويزيل مخاوفه.

وبيّن مندوب ليبيا الأسبق لدى الأمم المتحدة، أنه قدم ملاحظات إلى المبعوث الاممي يان كوبيش وذلك حين التقاه قبل شهرين أهمها تشخيص الحالة الليبية وتحديد القضايا الأساسية التي يجب أن تحل بالتوالي وليس بالتوازي.

كما أوضح بأن الحل في ليبيا يكون من البداية بتوحيد المؤسستين العسكرية والأمنية لتكوين دولة يُبحث لها عن رئيس.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • لا يصح توحيد جيش نظامي يقوده مشير اركان حرب يدعي حفتر مكون من خيرة شباب ليبيا من كل المدن الليبيه ومقر قيادته في شرق البلاد وعصابات الجريمه المنظمه بقيادة جندي اول يدعي الحداد مكون قطاع طرق وهرابه للبشر وللوقود والمخدرات ومن مدمنين وخريجي سجون هاربين من محكومياتهم فاذا اتحد السائل مع الغاز يكون ساهل توحيد عصابات المنحرفين مع أسود الجيش فالقول الذي يجب ان يقال هو تفكيك العصابات الارهابيه والصوص في غرب البلاد ومطالبة العالم رفع حظر استيراد السلاح عن الجيش الليبي الذي مقر قيادته في شرق البلاد

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