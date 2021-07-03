الإيقاع بعصابة تمتهن سرقة أسلاك الكهرباء والأعمدة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، ضبط تشكيل عصابي يمتهن سرقة الأسلاك الكهربائية وقص الأعمدة في ترهونة.

وأوضحت الشركة، أن معلومات وردت إلى أعضاء قسم البحث الجنائي ترهونة، تفيد بوجود تشكيل عصابي يمتهن سرقة الأسلاك الكهربائية وقص الأعمدة، وعلى الفور تم إعداد خطة يوم الجمعة لضبط أعضاء العصابة.

وأكدت الشركة أنه تم ضبط جميع أفراد التشكيل العصابي بكامل معداتهم، بينما كانوا يُجهّزون لبيع المسروقات، وجرى أخذ أقوال المتورطين في القضية وستُتخذ ضدهم الإجراءت القانونية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى أن هذه الحادثة، تأتي في ظل ما تعانيه الشركة من تعديات على مُكونات الشبكة الكهربائية.

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