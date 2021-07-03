«الوطني للأرصاد» يحذر من ارتفاع طارئ في درجات الحرارة

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من حدوث ارتفاع طارئ في درجات الحرارة، غدا الأحد، على مدن الساحل الغربي بتأثير من رياح جنوبية شرقية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، في بيان له اليوم السبت، حدوث ارتفاع طارئ في درجات الحرارة، غدا الأحد، على مدن الساحل الغربي بتأثير من رياح جنوبية شرقية.

وأظهرت نشرة الأرصاد الجوية الصادرة عن المركز لليومين المقبلين، تحول هذه الرياح إلى الشمال يوم الإثنين، لتعود درجات الحرارة إلى الاعتدال على الساحل، وتكون أقل ارتفاعا على الدواخل.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة على الشمال الشرقي درجات الحرارة فى حدود 33 إلى 38 درجة مئوية، والجنوب بين 42 الى 47 درجة مئوية.