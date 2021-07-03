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الدبيبة: النواب لا يفهمون في الميزانية وليست سوق خضار

تم النشر منذُ 43 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت إن “الفساد يكبد الاقتصاد الليبى خسائر كبيرة”، لافتا إلى “استشراء الفساد” فى عديد القطاعات الحكومية.

وأضاف الدبيبة -خلال لقاء تلفزيونى، تابعته قناتنا، إن “الفساد موجود.. ونخر الشعب الليبى”، غير أنه ألمح إلى إمكانية القضاء على الفساد، ورفض الحكومة للفساد وتبرأها من المفسدين وعدم تسامحها معهم.

ودعا رئيس الحكومة الليبية إلى ضرورة دعم المشاريع النفطية والإنفاق على صيانة الحقول، والوصول إلى مستوى إنتاج نفطى 4 ملايين برميل يوميا.

واعتبر أن العدو الأول لليبيين هو من “يتحدث عن الحرب والقتال فى وقت تحتاج فيه ليبيا للتنمية والاستثمار والبناء”، وقال: هناك دول طامعة فى خيرات ليبيا، ولا بد أن يتفق الليبيون للتقدم بالبلاد.

وأوضح أنه جرى تخصيص 48% من باب التنمية لقطاع النفط، داعيا إلى ضرورة الاتجاه إلى الطاقات البديلة، وقال: لن يكون هناك مستقبل للنفط بعد 15 عاما.

وقال الدبيبة، إن الحكومة ستواصل الضغط على مسؤولى الكهرباء، بهدف إيجاد حلول عاجلة لأزمة الكهرباء، التى تعانى منها ليبيا منذ سنوات، متوقعا حل الأزمة بحلول شهر نوفمبر المقبل.

ودعا الدبيبة، إلى إعطاء الحكومة الفرصة للعمل على حل هذه الأزمة، لافتا إلى توفير عديد الميجاوات إلى الشبكة الكهربائية خلال الفترة المقبلة سواء عبر صيانات محطات الكهرباء أو تنفيذ مشاريع جديدة.

وأضاف: عندما تحدثت عن حل مشكلة الكهرباء خلال ستة أشهر كنت أقصد الأشهر الستة بعد إقرار الميزانية.

وتابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية أن ميزانية الدولة الجديدة المقدمة إلى مجلس النواب، أقل من ميزانيات السنوات المقبلة، وأضاف: لا يملك أحد محاسبتنا دون إقرار الميزانية.

وتوقع الدبيبة، إقرار مجلس النواب بند الميزانية، خلال جلسة الإثنين المقبل، لافتا إلى استجابة الحكومة إلى ملاحظات المجلس، حيث قال: “متجه إلى طبرق غدًا لمناقشة الميزانية مع مجلس النواب واذا لم يتم اقرارها سأخرج وأقول “كلام أحرش “.

وقال: السكر والزيت والطماطم مواد مضرة بالصحة ومسببة للأمراض ولا يمكن الاستمرار في دعمها، وهذه السلع المدعومة كلها مضرة بالصحة وسببت القرح وأمراض السكر والكوليسترول واذا اصبحت هذه العملية صعبة ستحمي الصحة، وطرحت فكرة استبدال دعم السلع والوقود بالدعم النقدي ليكون لتر البنزين بدينارين ومن لايملك سيارة يستفيد بالمبلغ ولكنها لم تنل استحسان الشعب”.
وأضاف: “هناك ثلاثة عقود محطات مع شركتين تركية ويونانية موقعة قبل تولينا الحكومة في #طبرق و #مصراتة و #طرابلس والمصرف المركزي مشكورًا قام بتمويلها، وخرجت الفترة الماضية مع مدراء شركة بحديث قاسٍ ربما أزعج بعضهم ولكنني كنت أسعى لتحفيزهم على العمل”، مشيراً إلى أن الحكومة السابقة صرفت 4 مليارات على ملف كورونا ولم نجد منها سوى 9 ملايين في حساب “مبادرة كوفاكس “.
وتابع: “لم نمنح أي مليارات لتونس وهذا الموضوع علمنا به من خلال الأخبار وإن كنا” نملك هذه المليارات مش خسارة فيهم”، معلناً صرف مليار دينار لحساب شركة الكهرباء لبدء مشروعات الصيانة العاجلة.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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تعليقات

  • وقيدك ما يخطش فالنواب لديهم مستشارين ماليين واقتصاديين يأخذوا برأيهم في المسائل الاقتصاديه والماليه وفي جدوي المشاريع التي يوف تمول من الميزانيه يؤخذ برأي الخبراء فمن هنا ارتاح واطمئن

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  • لن يقر النواب الميزانية بعد ان تطاولت عليهم ولو قلت كلام احرش سيقولوا لك اخرس ويسحبوا منك الثقة يوم الاثنين لانك فاشل بجدارة وغبى وكذاب وقدمتم لهم تشكيلة حكومة باطلة وضعت اسمك وزير دفاع دون موافقة المجلس الرئاسى ويجب اعادة تشكيلة الحكومة من جديد على البرلمان لنيل الثقة سواء بوزير دفاع يوافق عليه المجلس الرئاسى او ترك المنصب شاغرا وفى هذه لن تنال الثفة هذه المرة فالكل قرفان منك ومن امك طلعت مقلب

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  • يااخ زيدان الدبيبة عنده مستشارين من اغبياء الاخوان ومتحدثه حموده القفل اغبى منه وعموما الدبيبة كان محلل للتخلص من السئ السراج فتم منح الثقة للسئ جدا الدبيبة والان وجب التخلص من السئ وايجاد رئيس حكومة وحدة وطنية بجد يكون صادقا وبيفهم ووطنى بدل من هذا الكذاب الغبى الخائن للوطن وبسير بالبلاد فى الطريق العكسى الخاطئ

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  • وانت المعلم ابوالعريف بتفهم فى كل حاجة مع انك ماحى فى كافة النواحى ونصاب وكذاب ودفعت رشاوى فى مؤتمر الحوار لتظل فى السلطة عن طريق عمك الدبدوبة الكبيرة وفشلت يامعلم !!

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