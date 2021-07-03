الدبيبة: الفساد نخر الشعب الليبي.. ومستحيل القضاء عليه

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أن الفساد نخر الشعب الليبي، في إشارة إلى تفشيه في معظم مفاصل الدولة.

وقال الدبيبة خلال تصريحات مصوّرة، إن الفساد يلتهم الجزء الأكبر من أموال الليبيين، وإن الفساد في ليبيا يحتاج إلى حكومة لمكافحته.

وأضاف الدبيبة، أن الفساد مقونن وممنهج، وأن قطاع الصحة لوحده فيه فساد وتهريب كبيرين، مبيناً أن ليبيا تستورد أجهزة طبية بكميات كبيرة وبكلفة خيالية وبأموال طائلة وبشكل يفوق حاجتها بأضعاف.

وكشف أن كلفة ملف مكافحة وباء كورنا فاقت الـ4.5 مليار دينار وبدون توفير لقاح مضاد للفيروس، مؤكدا أن القضاء على الفساد مستحيل لكن الحكومة لن تقبل باستمراره وستعمل على الحد منه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية