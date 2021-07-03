وزيرة الثقافة: قريبا نعلن إطلاق معرض طرابلس للكتاب

كشفت وزيرة الثقافة بحكومة الوحدة الوطنية مبروكة توغي عثمان عودة معرض طرابلس للكتاب في القريب القادم.

وقالت وزيرة الثقافة، في حوار نقلته «بوابة الأهرام»، أن الوزارة بصدد الإعداد لمعرض طرابلس للكتاب، وأنه تم إعداد خطة على أساسها يمكن عقده بعد شهرين تقريبا، إذا لم تظهر عراقيل.

وأضافت «لا يخفى عن الكل أن معرض القاهرة الدولي للكتاب له مكانة كبيرة بين المعارض الدولية والعالمية، حيث إن مصر تعتبر من الدول المهتمة بالجانب الثقافى والمعارض.

وأوضحت أن مشاركة ليبيا في معرض القاهرة الدولي للكتاب مشاركة استثنائية لدولة كبيرة، ونشكر الشعب المصرى، ونشكر القيادة ونشكر وزارة الثقافة على الاستقبال وعلى الضيافة وليبيا ومصر دولة واحدة وثقافة مشتركة وحضارة واحدة.