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في أعقاب فشل الحوار الليبي .. النايض يطالب بمعاقبة المعرقلين وكشف التجاوزات التي جاءت بالدبيبة

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

دعا رئيس تكتل إحياء ليبيا، عارف النايض، الأمم المتحدة لكشف كافة نتائج التحقيقات حول التلاعب بانتخابات رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، واتخاذ كافة الإجراءات ضد من عرقلوا الوصول لقاعدة دستورية حالت دون تحقيق تطلعات الشعب الليبي بالانتخابات.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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