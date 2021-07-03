في أعقاب فشل الحوار الليبي .. النايض يطالب بمعاقبة المعرقلين وكشف التجاوزات التي جاءت بالدبيبة

دعا رئيس تكتل إحياء ليبيا، عارف النايض، الأمم المتحدة لكشف كافة نتائج التحقيقات حول التلاعب بانتخابات رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، واتخاذ كافة الإجراءات ضد من عرقلوا الوصول لقاعدة دستورية حالت دون تحقيق تطلعات الشعب الليبي بالانتخابات.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
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