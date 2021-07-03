المنفي يُشارك في افتتاح قاعدة “3 يوليو” المصرية (صور)

شارك رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، اليوم السبت، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مراسم افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر.

وقال المكتب الإعلامي للمنفي، إن الأخير “تابع العرض الجوي للطائرات الحربية المصرية، الذي نُظم بالمناسبة، وتفقد مع الرئيس السيسي، وضيوف مصر، وحدات قاعدة 3 يوليو والوحدات المشاركة في المناورة قادر 2021”.

وهنأ المنفي، “الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومصر حكومة وشعباً بمناسبة تدشين القاعدة، متمنياً لمصر الشقيقة مزيداً من التقدم والتطور”.

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