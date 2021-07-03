الحكومة تقرر صرف عشرة ملايين دينار لوزارة التربية والتعليم

قرر مجلس الوزراء صرف عشرة ملايين دينار لصالح وزارة التربية والتعليم، وذلك للإسهام في مواجهة فيروس كورونا.

ويهدف القرار بحسب نصه إلى توفير اللوازم الضرورية والدعم التقني لمجابهة كورونا بالمؤسسات التعليمية، وفقا لما جاء في الباب الخامس من الموازنة.

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