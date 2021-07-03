خبير عسكري: قاعدة “3 يوليو” تؤمن مشروعات مصر الاقتصادية والوضع البحري في الاتجاه الليبي

قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي المصري، افتتاح قاعدة بحرية جديدة وهي 3 يوليو في منطقة جرجوب غرب مرسى مطروح المصرية تؤمن المشروعات الاقتصادية خاصة حقول الغاز في شرق المتوسط، وتؤمن الوضع البحري في الاتجاه الليبي، وتمنع الهجرة البحرية، وتؤمن الخطوط البحرية المصرية.

وأوضح فرج في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أنها ثالث قاعدة عسكرية تُفتح في عهد الرئيس السيسي في مصر، بعد قاعدة محمد نجيب غرب الإسكندرية والتي تؤمن الاتجاه الغربي في ليبيا، والمفاعل النووي الجديد، وقاعدة برنيس الموجودة على البحر الأحمر لتأمين المجرى الملاحي لقناة السويس.

ولفت فرج، وهو مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق بالجيش المصري، إلى أن هذه القاعدة تم إنشائها وتصميمها طبقا للكود العالمي وأحدث المواصفات العالمية لإنشاء القواعد البحرية، موضحا أنها تحتوي على أرصفة تسع جميع أنواع القطع البحرية، علاوة على مخازن الأسلحة والرادارات، وتوفر الأنشطة الرياضية والثقافية للجنود والضباط داخل القاعدة.

وفي وقت سابق اليوم السبت، شارك محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، السيسي في تسليم أعلام الوحدات البحرية المنضمة حديثا للقاعدة البحرية الجديدة لقائد القاعدة البحرية 3 يوليو وقادة الوحدات بالقاعدة، وذلك إيذانا ببدء دخولها الخدمة، بحضور عدد من ضيوف مصر وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وكبار رجال الدولة.