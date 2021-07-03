الدبيبة يؤكد مثوله أمام مجلس النواب بشأن الميزانية

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أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أنه سيكون سيمثل أمام مجلس النواب الإثنين القادم لمناقشة الميزانية العامة للدولة.

وقال الدبيبة، في استضافة مباشرة للحكومة على فيسبوك عبر منصة حكومتنا، إنه سيسافر غدًا إلى طبرق لحضور جلسة النواب يوم الإثنين المقبل.

وقال الدبيبة، إن ميزانية حكومة الوحدة الوطنية أقل ميزانية في تاريخ الحكومات السابقة.

وأعرب الدبيبة عن أمله في أن يعمل مجلس النواب على إقرار الميزانية المقدمة من قبل الحكومة.

وعلّق مجلس النواب الثلاثاء الماضي جلسة مناقشة الميزانية العامة للدولة لاستئنافها يوم الإثنين، لمثول الحكومة أمام مجلس النواب وفقاً للاستدعاء الذي أقره المجلس.