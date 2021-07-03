دخول سفينة أتلانتك نورث محملة بسلع منوعة

حيث أعلنت إدارة ميناء بنغازي البحري دخول سفينة نقل الحاويات أتلانتك نورث، والتي تحمل على متنها أربعمئة وثمان وعشرين حاوية بضائع متنوعة، وفقا للصفحة الرسمية للميناء.

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