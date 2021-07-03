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دخول سفينة أتلانتك نورث محملة بسلع منوعة

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

حيث أعلنت إدارة ميناء بنغازي البحري دخول سفينة نقل الحاويات أتلانتك نورث، والتي تحمل على متنها أربعمئة وثمان وعشرين حاوية بضائع متنوعة، وفقا للصفحة الرسمية للميناء.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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