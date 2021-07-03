نادية عمران: مساعي البعثة الأممية للبحث عن قاعدة دستورية سيبوء بالفشل

أخبار ليبيا24

قالت، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، نادية عمران، إن الحوار السياسي كان فاشلًا منذ البداية، وأنهم قد نوهوا كثيرًا لذلك بالخصوص.

وأضافت عمران، في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم السبت، “أنهم طالبوا مرارًا باحترام المسار الدستوري وعدم القفز عليه، لأسباب عديدة، أهمها لجنة الـ 75 المُشكلة من البعثة الأممية على معايير غير معروفة، ولا شرعية لها وكل ما ستخرج به لا شرعية له ولا سند قانوني له، وانيطت بها مهام لا قبل لها بها”.

واعتبرت عمران، “أن ملتقى الحوار السياسي ساهم في تعميق الخلافات، ولذا فإن الفشل كان متوقع جدًا”.

وقال، “إن استمرار البعثة في تجاهل مشروع الدستور والبحث عن قاعدة دستورية سيبوء بالفشل، لأن المشروع منجز من هيئة منتخبة والاستفتاء عليه من الشعب الليبي سيسكت الأصوات التي تُنصب نفسها للتعبير عن إرادة الليبيين والحديث باسمهم”.

وأضافت، “ما لم يكن الدستور المنجز من الهيئة هو القاعدة الدستورية التي ستقام عليها الانتخابات، فلن تكون هناك انتخابات على المدى المنظور”.