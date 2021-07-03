ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

03 July, 2021

غيّب الموت مساء اليوم السبت الفنان الليبي جابر عثمان ،بمستشفى الهواري العام ببنغازي ،متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

والفنان الليبي جابر عثمان هو خريج معهد «علي الشَّعالية» للموسيقى، وتميز الفنان بغنائه للطفل من خلال أغانيه «بسم الله أحلى كلام تعلمناه» و«هيا نرسم أجمل زهرة» وغيرها، واشتهر شهرة كبيرة في ليبيا والوطن العربي لأسلوبه الرائع في تبسيط أسمى معاني الحب والحياة وتعليم الصلاة للأطفال.

وعثمان يعتبر هو أول فنان ليبي يتحصل على دعوة للعمل في الإذاعات العربية مثل إذاعة دبي واذاعة Mbc ومن اشهر اعماله برنامج (أمل الغد) التلفزيوني في فترة التسعينات الذي كان يقدم اغاني والعاب للأطفال وحاز على شهرة لازالت علامة مهمة في تاريخ التلفزيون الليبي.