الدبيبة: نخاف من تدليس الشركة المغربية لتوريدها قطع غيار “الكهرباء” بـ 47 مليون يورو

كشف عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عن تفاصيل توريد الشركة المغربية لقطع غيار للشركة العامة للكهرباء في ليبيا بمبلغ 47 مليون يورو.

وقال الدبيبة في لقاء للإجابة عن أسئلة المواطنين عبر منصة “حكومتنا” ورصدته “الساعة24″، إن الشركة المغربية تدير عدة مشروعات، ووقت اتخاذ القرار سوف نتحدث معهم ولكن هي من ضمن الشركات الكبيرة فهي لديها قطع غيار من جنرال إلكتريك الأمريكية ، والتي كان من المقرر لها توريد قطع الغيار، ولكن الشركة المغربية قالت عندنا قطع جاهزة في المخازن فقلنا لهم هل متأكدين أن قطع الغيار هي أصلية؟.

وتابع الدبيبة، خلال زيارتي الأخيرة للمغرب واجتمعنا مع المسؤولين، وقيمة التوريد هي بـ 47 مليون يورو، وقد اجتمعت أيضا مع رئيس ديوان المحاسبة وسأل النفس الأسئلة بأنها هل هي قطع غيار أصلية، وكان الخوف من رفع الاعتماد وبعدها لا يوردون لنا فى ظل حديث أن هذه قطع الغيار لا توجد لديهم، لذا نخاف من التدليس وحتى الآن فحين نسمع إجابتهم علينا سنفتح الاعتماد.