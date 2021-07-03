الجروشي : “الدبيبة” سيمتثل الإثنين أمام النواب لاعتماد الميزانية

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال عضو مجلس النواب طارق الجروشي إن جلسة الإثنين المقبل لمجلس النواب ستكون بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية والوزراء التابعين له .

الجروشي أوضح – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – اليوم السبت، أن جلسة الثلاثاء ستكون لمناقشة ما توصلت إليه لجنة ملتقى الحوار السياسي، وفقاً لجدول أعمال جلستي الأسبوع المقبل.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، قال اليوم السبت، إن ميزانية الدولة الجديدة المقدمة إلى مجلس النواب، أقل من ميزانيات السنوات المقبلة.

وأضاف عبدالحميد الدبيبة لا يملك أحد محاسبتنا دون إقرار الميزانية .

وتوقع خلال لقاء تلفزيوني أجاب خلاله عن تساؤلات المواطنين، إقرار مجلس النواب بند الميزانية، خلال جلسة الإثنين المقبل، لافتًا إلى استجابة الحكومة إلى ملاحظات المجلس .