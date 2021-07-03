ميليشيات “الفأر” تقتحم كلية الآداب وتختطف طالبًا من بين زملائه بالعجيلات

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال شهود عيان إن ‏ميليشيا التابعة ‎للإرهابي‎ المدعو محمد بحرون، الملقب بــ”الفأر”، والمقربة من خالد المشري رئيس مجلس الدولة، اقتحمت صباح الحرم الجامعي بالعجيلات .

وأكد الشهود أن الميليشيا اقتحمت مبنى ‎كلية ‎الآداب بمنطقة ‎الدرونية في مدينة ‎العجيلات .

وقام عناصر الميليشيات بإطلاق النار عشوائياً وسط الطلاب ثم قاموا باختطاف الطالب “عبد المالك السايح” من وسط الكلية.

وكانت اشتباكات مسلحة اندلعت بين مليشيات الزاوية والعجيلات في السادس والعشرين من يونيو الماضي في مدينة العجيلات أسفرت عن وفاة طالبة في المرحلة الثانوية .

ووقع الاشتباك بين أبناء الولوال وأبناء الفهري داخل المدرسة الثانوية، وفقا للمصادر.

وأفادت مصادر أمنية بالمدينة وقوع اشتباكات بين مليشيات ما تعرف بـ”الفهارة” و”عمار بالكور”، بالقرب من جامع الشبيكة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الحملة المستمرة من قبل مليشيات مدينة الزاوية بقيادة محمد باحرون المعروف بـ”الفار” أحد حلفاء تركيا للسيطرة على المدينة ذات الموقع المهم.

ومنذ أكثر من أسبوعين تتجدد المناوشات بين المليشيات المسلحة بمناطق غرب ليبيا خاصة العجيلات، في إطار صراع محتدم على النفوذ.

ومليشيا “الفهارة” و”عمار بلكور” هما من أكبر المجموعات المسلحة في المدينة المتهمة بالاتجار بالمخدرات وتهريب البشر، إلا أن الأولى تحالفت مع مليشيا “الفار” ضد قرينتها التي تنتمي لنفس المدينة.

وتشهد مدينة العجيلات حالة من الاضطرابات الأمنية منذ أسابيع بعد أن اقتحمتها ميليشيات الزاوية، وأكدت حرب شوارع بين الميليشيات فيها.

وتسبب الأحداث في مقتل عدد من المدنين للجانب احتطاف العشرات من الابرياء، وتدمير عشرات المنازل والسيارات.