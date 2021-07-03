“الرئاسي” يكشف كواليس مشاركة المنفي في افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية

أخبار ليبيا 24 – خبر

شارك رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، اليوم السبت، رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، مراسم افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر.

وتابع المنفي، العرض الجوي للطائرات الحربية المصرية، الذي نظم بالمناسبة، وتفقد مع الرئيس السيسي، وضيوف مصر، وحدات قاعدة 3 يوليو والوحدات المشاركة في المناورة قادر 2021.

وهنأ الدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي “القائد الأعلى للجيش الليبي” الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومصر حكومة وشعباً بمناسبة تدشين القاعدة، متمنياً لمصر الشقيقة مزيداً من التقدم والتطور.