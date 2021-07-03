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“الرئاسي” يكشف كواليس مشاركة المنفي في افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية

تم النشر منذُ 42 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خبر

شارك رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، اليوم السبت، رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، مراسم افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر.

 

وتابع المنفي، العرض الجوي للطائرات الحربية المصرية، الذي نظم بالمناسبة، وتفقد مع  الرئيس السيسي، وضيوف مصر، وحدات قاعدة 3 يوليو والوحدات المشاركة في المناورة قادر 2021.

وهنأ الدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي “القائد الأعلى للجيش الليبي” الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومصر حكومة وشعباً بمناسبة تدشين القاعدة، متمنياً لمصر الشقيقة مزيداً من التقدم والتطور.

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  • قوة الجيش المصرى هى دعم للجيش الوطنى فى الحفاظ على سيادته وثروته وراينا انه حينما اعلن اردوغان عن رغبته فى احتلال موانئ النفط بدعم من ترامب واستغاث عقيلة صالح بالشقيقة مصر حيث اعلن السيسى سرت الجفرة خط احمر لن تسمح مصر بتجاوزه فتراجع اردوغان والان يصب عائد النفط فى المصرف الليبى كاملا فى حماية الجيش الوطنى ولا ينسى الجيش المصرى دور ليبيا فى حرب اكتوبر ليس بارسال قوات تحارب مع مصر بل كانت ليبيا هى المتنفس الخارجى لمصر بعد اغلاق المجال الجوى والبحرى فكانت تاتى عبر ليبيا برا عاشت مصر وليبيا اشقاء عرب معا لصالح استقرار اليلدين

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  • Avatar يقول هل تستطيع الدولة المصرية حفر آبار على جانبي النيل لضخ مياه على مجرى النهر كحل لازمة النهر المسدود:

    بصراحة وبكل وضوح
    والله العظيم وجعني حال المصريين وخاصة الفلاحين والمناطق الزراعية
    بعد انحسار مياه النهر النيل عليهم
    و على ما يبدو انها مؤامرة صهيونية اسراءيلية فقط لاتهم يحسدون الناس على ما اتاهم الله مما وضح لنا القران الكريم –
    وكمسلم بصراحة اثقل كاهلي وضع المصريين وحسيت انها هامة في قلب الأمة العربية وقلت في نفسي لو كان جمال عبد الناصر او الزعيم معمر القذافي على قيد الحياة ما كان يحدث ما يحدث الان ..!!!!
    وربما تستطيع الدولة المصرية حل هذه المشكلة حتى بحفر آبار ماء ارتوازية على جانبي النهر النيل. بواسطة حفارات كبيرة ويتم ضخ مياه الآبار الجوفية الاي تركها النيل على مر الزمن بواسطة مضخات كبيرة على مجرى النهر في المنطقة الوسطى – وتكون كحل موءقت حتى للمستقبل اذا تعرضت مصر لاي ضغوطات من اي دولة اخرى – والله المستعان

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