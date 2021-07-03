وزير الحكم المحلي يبحث مع “الأمم المتحدة” مسارات تنمية وتطوير الإدارة

استقبل وزير الحكم المحلي «بدر الدين التومي» وفداً من لجنة المراجعة الاستراتيجية المستقلة التابعة لبعثة الأمم المتحدة، برئاسة «عبدولاي باتيلي» حيث جرى ذلك بحضور مستشار الوزير «نصر محتوت» والأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية السيد «عادل الصادق».

وبحسب إيجاز صحفي للوزارة، اليوم، تناول اللقاء مجالات دعم الاستقرار في ليبيا، كما تطرق لبحث مسارات التعاون وفرص توسيع دائرته بين الوزارة وبعثة الأمم المتحدة وبخاصة في مشاريع التنمية وتطوير الإدارة المحلية وتمكين البلديات من ممارسة اختصاصاتها ودعمها.

وقد أكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية أن تتضاعف الجهود المشتركة بين الوزارة والبعثة من أجل دفع عجلة الإدارة المحلية وتقويتها لتحسين واقع الخدمات داخل البلديات ، الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في نشر وتعميم الاستقرار في كافة ربوع ليبيا.