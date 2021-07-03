الزناتي: لقاحات كورونا آمنة ولا داعي للعزوف عنها

أخبار ليبيا 24 – صحة

قال وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي، إن الحكومة استوردت أكثر من 600 ألف جرعة من اللقاح والمضاعفات تحدث لبعض الناس فقط وهي أقل ضررًا من الوباء نفسه .

الزناتي أكد، في تصريحات صحفية، أن كل اللقاحات الموجودة لدينا تساعد في التصدي لوباء كورونا ولا داعي للعزوف عن التلقيح .

وتابع” فتحنا أكثر من 100 مركز للعزل والفلترة على مستوى ليبيا وقضينا على مشكلة نقص الأكسجين .

وتسلمت ليبيا، في الرابع من أبريل هذا العام، 101 ألفا و250 جرعة من لقاح “سبوتنيك 5” الروسي، المضاد لفيروس كورونا، هي الدفعة الأولى من نوعها.

وقال وزير الصحة، في تصريحات سابقة، إن دفعات اللقاحات التي تم توريدها إلى ليبيا وهي «أسترازينيكا» البريطاني، و«سبوتنيك في» الروسي، حصلت على الإفراج النهائي من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بالبلاد.

وأوضح أن الأولويات في الحصول على التلقيح ستكون لجميع العاملين في القطاعي الصحي وكبار السن الذين يعانون أمراضاً مزمنة، داعياً الجميع للتسجيل في المنظومة الإلكترونية للحصول على التطعيم، وقال إن اللقاح أفضل من “كورونا” .