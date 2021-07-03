بالصورة| ارتفاع بهذه المناطق.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يومي الاحد والاثنين في ليبيا

توقع المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة ليومي الاحد والاثنين في ليبيا تشير إلى عودة ارتفاع درجات الحرارة للارتفاع في مناطق مدن الساحل الغربي.

وبحسب المركز فإن الحالة الجوية المنتظرة اليومين القادمين تشهد ارتفاع يطرأ على درجات الحرارة يوم غدا الاحد على مدن الساحل الغربي بتاثير الرياح الجنوبية الشرقية.

وأضاف التقرير أن هذه الرياح تتحول إلى الشمال يوم الاثنين لتعود درجات الحرارة الى الاعتدال على الساحل وتكون اقل ارتفاعا على الدواخل.

واشار التقرير إلى أن طقس مناطق الشمال الشرقي تكون درجات الحرارة فى حدود 33 الى 38 م°.

فيما يشهد طقس مناطق الجنوب تراوح درجات الحرارة ما بين 42 الى 47 م°. والله اعلم.

وفيما يلي قائمة بدرجات الحرارة في عدد من المدن الليبية ليوم الاحد 4 يوليو 2021 :

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي