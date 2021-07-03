بعد مشاركته مراسم الافتتاح.. المنفي يهنئ السيسي بمناسبة تدشين قاعدة “3 يوليو”

هنأ الدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي “القائد الأعلى للجيش الليبي”، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومصر حكومة وشعباً بمناسبة تدشين قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر.

وذكر المكتب الإعلامي للمنفي في بيان له، أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي أعرب عن تمنياته لمصر الشقيقة مزيداً من التقدم والتطور.

وأوضح البيان أن المنفي شارك اليوم السبت، في مراسم افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية، وتابع العرض الجوي للطائرات الحربية المصرية، الذي نُظم بالمناسبة، وتفقد مع الرئيس السيسي، وضيوف مصر، وحدات قاعدة 3 يوليو والوحدات المشاركة في المناورة قادر 2021.