باشاغا: جلسات ملتقى الحوار انحرفت عن مسارها

أخبار ليبيا 24 – متابعات

انتقد وزير الداخلية في حكومة الوفاق المنتهية ولايتها فتحي باشاغا ما وصفه بـ”الانحراف” عن مسار الحوار في جلسات ملتقى الحوار السياسي بجنيف، معتبرا الاقترحات التي قدمها بعض أعضاء الملتقى بمثابة إخلال بخارطة الطريق وبمخرجات مؤتمر برلين بنسختيه وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأعرب باشاغا، في تسجيل مرئي له، عن رفضه لتقدم بعض أعضاء الملتقى بمقترحات جديدة غير موجودة بخارطة الطريق، مؤكدا على ضرورة الالتزام بمخرجات الملتقى في تونس والتي أنتجت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.

وطالب الأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية “يان كوبيش” والدول المشاركة في برلين بالالتزام بخارطة الطريق، قائلا “الشعب الليبي ينتظر، ويعيش وضعًا سيئًا جدا في الخدمات، ولن نخرج من هذه الأزمة إلا بوجود حكومة واحدة لليبيا كلها يختارها الليبيون”.

وانتقد أيضا إقدام البعثة الأممية على فتح الباب أمام أعضاء المتلقى لتقديم مقترحات جديدة، واصفا إدارة البعثة لجسات ملتقى الحوار في جنيف بغير الناجحة، قائلا إن جزءا من أعضاء المتلقى هم المتسببون في الأزمة الليبية بالأساس، وبعضهم يتلذذ بعذاب الليبيين، ولا يهمهم سوى مصلحتهم، على حد تعبيره.

وأشار إلى وجود شبكات مصالح داخل ملتقى الحوار السياسي، قائلا “لا يهمهم انقطاع الكهرباء على الشعب الليبي أو غابت عليه الخدمات”، داعيا أي عضو بالملتقى “المعين من الأمم المتحدة” لا يلتزم بخارطة الطريق الذي تعهد بها مسبقا، إلى الخروج من الملتقى.

وزعم أنه يهمه حياة ومستقبل الليبيين وليس أعضاء الملتقى الذين يبحثون عن مصالحهم، وفق قوله، مبينا أن حكومة الوحدة تعهدت بالالتزام بخارطة الطريق، وعليها تسهيل الاستعدادات لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، وعدم عرقلة خارطة الطريق والمواعيد المقررة فيها، رافضا التمديد لفترة بقائها.

وشدد على أن آخر موعد للحكومة الوحدة يوم 23 ديسمبر الساعة 12 بالدقيقة، وبعدها تفقد شرعيتها، قائلا: “كان على هذه الحكومة معالجة أزمة الكهرباء وهي قادرة على ذلك لولا الصراع الدائر على المصالح بالتعاقد من الشركات وفقا للمصالح الخاصة”.

واتهم حكومة الوحدة بترك الليبيين في المعاناة بشكل دائم لإشغالهم عن الاستحقاق الانتخابي المقرر يوم 24 ديسمبر المقبل، وفق خارطة الطريق.

ووجه هجوما حادا لأعضاء الملتقى الذين “يجيدون الخطب والكلمات الرنانة”، في حين لم يراهم أحد في هجوم الرابع من أبريل؛ فبعضهم سافر إلى تونس وبعضهم الآخر إلى تركيا، وبعضهم رفض الخروج في القنوات الفضائية للمساندة الإعلامية.

ولوح باشاغا باستخدام القوة ضد معرقلي خارطة الطريق؛ عبر مطالبته من وصفها بـ”القوة الفاعلة على الأرض” بالجلوس مع بعضها، على اعتبار أنها تمتلك حل الأزمة الليبية وليس الجالسين في جنيف، على حد قوله.