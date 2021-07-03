سرقة مسجد في سرت

تعرض أحد المساجد مدينة سرت، اليوم السبت، إلى السرقة والعبث على أيدي مجهولين، على ما أفاد مصدر باللجنة الإدارية للمسجد.

وقال المصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن مسجد السبعة بمحطة الزعفران في مدينة سرت، تعرض إلى «عمل تخريبي إجرامي من فعل عصابات خارجة عن القانون».

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وشملت السرقة عدد من المكيفات، وخراطيم النحاس الخارجية الموصلة بالمكيف لغرض الاستفادة من بيع مادة النحاس فيه، وفق نفس المصدر.

إلى ذلك تعرض منزل بحي الجيزة في سرت إلى سرقة أسطوانتي غاز طهي.

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