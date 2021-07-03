دوريات تُؤمّن محطات التوليد بضواحي طرابلس (صور)

تتمركز دوريات تابعة لفرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، عند محطات توليد الطاقة الكهربائية بضواحي العاصمة طرابلس، لمنع الاعتداءات عليها من قبل المخربين والخارجين عن القانون.

وقالت وزارة الداخلية، السبت، إن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتعليمات النائب العام، ولتأمين وحماية محطات التوليد بضواحي طرابلس، من الاعتداءات.

يُشار إلى أن مكونات الشركة العامة للكهرباء من أسلاك ومحولات ومحطات توليد، تتعرض باستمرار لاعتداءات من قبل خارجين عن القانون، الأمر الذي فاقم أزمة الكهرباء في عموم مناطق ليبيا.

يُذكر أن الشركة العامة للكهرباء، أعلنت السبت، ضبط تشكيل عصابي يمتهن سرقة الأسلاك الكهربائية وقص الأعمدة في ترهونة.

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