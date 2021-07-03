مرغم: يجب إجراء الانتخابات في المناطق غير الخاضعة ‏لسيطرة “حفتر” فقط

أخبار ليبيا 24 – متابعات
أكد عضو المؤتمر الوطني السابق، وعضو جماعة الإخوان المسلمين، محمد مرغم، أن برنامج البعثة الأممية منذ بداية عمله على تمكين خليفة حفتر من السيطرة على ليبيا.
مرغم أوضح في تصريحات لقناة “التناصح” – الداعمة للجماعات الإرهابية – أنه رغم أن حفتر هجم على طرابلس والأمين العام للأمم المتحدة كان في منتصف طرابلس، فماذا فعلوا له أخرجوا السراج وأبقوا على حفتر، لأنه رفض أن يكمل برنامجهم في التمكين لحفتر .
وأشار إلى أن الحل عند البعثة الأممية أنهم لا يريدون حل المشكلة بل يريدون التمكين لحفتر، والمشكلة الرئيسية أمامهم في هذا البرنامج هو وجود القوات التركية في ليبيا، ولذلك يريدون أن يأتوا بحكومة شرعية تخرج القوات التركية.
وأضاف بقوله “الذي يجري في جنيف كله، من أن أجل استبعاد مشروع الدستور، الذي أقرته الهيئة التأسيسة وهذا المشروع جاهز من 4 سنوات، ويريدون التغاضي عنه لأن الليبيين اتفقوا في هذا المشروع على استبعاد العناصر العسكرية وأصحاب الجنسيات الأجنبية فلذلك يجب استبعاد المشروع ”.
ووصف استبعاد الدستور من قبل البعثة الأممية أول تلك الخطوات لنصرة حفتر، وأنهم يريدون إرسال قاعدة دستورية لا تمنع حفتر من الترشح ولا تحرمه من منصبه العسكري أيضا، لافتا إلى أن تشكيل لجنة للتوافق استبعاد كامل لكل أعضاء ملتقى الحوار وكأنهم لا يشاركون في اتخاذ القرار.
واستمر في هجوم على البعثة الأممية بقوله إنها تسعى لإخراج الأمر من أيدي الليبيين، ويريدون سلطة تعتمد على سند خارجي، خاصة وأن البعثة الأممية منذ انتخاب البرلمان، ورفضهم حكم المحكمة الدستورية، ودعمهم للطرف الآخر وأعطوه السلطة التشريعية عن طريق الدعم الدولي أي بسند خارجي خلافا بالقانون.
ولفت إلى أن البعثة الأممية تهدم الدستور، ولا تريد كل ما يساند السيادة الوطنية، قائلاً “وأي هدف آخر سيجعل الأمواج تتلطمنا بصورة متكررة على الدوام”.
وانتقل بحديثه عن مستقبل 24 ديسمبر والانتخابات، بقوله “ورغم تأييدي لإجراء الاستفتاء والانتخابات بما يرضى به الشعب الليبي ولكن هناك عائق للانتخابات، وهو وجود حفتر على مساحة واسعة من الأراضي الليبية”.
وأردف قائلا “لن يكون هناك استفتاء شفاف أو انتخابات شفافة وحفتر لن يسمح بأي منطقة تحت سيطرة بأن ينتخبوا بحرية وسيواجهها نفس الخطر”.
واتسدرك قائلا “ينبغي أن تتم الانتخابات في المناطق غير الخاضعة لسيطرة حفتر، وعلينا أن نجري انتخابات في المناطق غير الخاضعة لحفتر”.
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