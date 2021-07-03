المبروك يعلن موعد صرف رواتب يوليو.. ويكشف تخصيص 700 مليون دينار بالميزانية للإفراجات

أعلن وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة خالد المبروك، اليوم السبت، تخصيص 700 مليون دينار ضمن ميزانية 2021 للإفراجات.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بثتها منصة «حكومتنا» على الهواء مباشرة، بحضور رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، وعديد الوزراء، للإجابة عن أسئلة المواطنين بخصوص عدة ملفات بينها اعتماد الميزانية الجديدة للدولة، وأزمة الكهرباء، وعلاوة الزوجة والأولاد.

– الدبيبة يتوقع اعتماد الميزانية الجديدة خلال جلسة «النواب» المقبلة

وقال المبروك خلال الجلسة إنه تقرر صرف رواتب يوليو الجاري منتصف الشهر لمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وبخصوص قرار «831» التابع لمصلحة الأحوال المدنية، قال الوزير إن الوزارة قد عملت على إصلاح هذا الملف، وسيتم الإفراج عن مستحقاتهم بعد اعتماد الميزانية العامة للدولة مباشرة.

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