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بن شرادة: أعضاء “الملتقى” يحاولون إقصاء عدد من الشخصيات الليبية

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

شدد عضو المجلس الدولة سعد بن شرادة، على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها، منتقداً أي محاولات لوضع قاعدة دستورية «مفصلة» لشخصية بعينها وهو لا يخدم المشروع الوطني في دولة ليبيا.

وأكد بن شرادة، في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن أعضاء ملتقى الحوار يحاولون ممارسة الإقصاء لعدد من الشخصيات الليبية، مشيراً إلى أهمية انسحاب الشخصيات الوطنية داخل الملتقى، الذي وصفه بـ«المهزلة».

واختتمت، أمس الجمعة، اجتماعات ملتقى الحوار السياسي الليبي في سويسرا، التي دامت 5 أيام للنظر في مقترح قدمته اللجنة القانونية المنبثقة عنه لإقرار قاعدة دستورية للانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.

وقدم عدد من أعضاء الملتقى ثلاث مقترحات أخرى. وكان بعضها متسقا مع خارطة الطريق، وبعضها لا يتفق مع خارطة الطريق، وسعى البعض الآخر إلى وضع شروط مسبقة للوصول إلى تاريخ 24 ديسمبر.

كما شكل أعضاء الملتقى لجنة توافقات لإيجاد أرضية مشتركة ومحاولة جسر الهوة بين مختلف المقترحات، وعلى الرغم من كل هذه الفرص، لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء بين أعضاء الملتقى بشأن مقترح قاعدة دستورية.

وحثت البعثة الأممية أعضاء الملتقى على مواصلة التشاور فيما بينهم للتوصل إلى حل توفيقي عملي وتعزيز ما يوحدهم، وأكدت أنها ستواصل العمل مع أعضاء الملتقى ولجنة التوافقات من أجل بذل المزيد من الجهود لبناء أرضية مشتركة بالاستناد إلى مقترح اللجنة القانونية الذي يعرف الجميع بأنه الإطار المرجعي للقاعدة الدستورية للانتخابات.

وقالت البعثة في بيان لها، إنه لن يتم قبول المقترحات التي لا تمهد الطريق وتمكن من إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • دعاة الدولة اامدنية الغبية سقدوا فى تونس فالاقصاء غباء ويتعارض مع ابسط مبادئ الديمقراطية فكل مواطن ليبيى من ابوين ليبيين من حقه الترشح وفق ضوابط بسيطة تتعلق بجدية الترشح من حيث تزكية من عدد من الناخبين اما ان يتم تفصيل شروط مضحكة عن الاستقالة من الجيش قبل سنة فلو اراد جويلى او الحداد ان يترشح امام حفتر وباشاغا فمن يستطيع منهم حتى لو ترشح صلاح بادى او النمروش او الغريانى فمن حقهم والشعب هو الحكم هو من اختيار دون وصاية من احد ومن لا يعجبه اى مرشح فليقنع الناخبين برايه لكى لا يختاروه فان فشل فلا يلوم الا نفسه فالعيب فيه هو وليقبل الجميع بنتائج الانتخابات ان جرت فى جو نزيه

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    • الأمر ليس كذلك ايها المعتوه القاعدة الدستورية التي تحدد من لهم حق الترشح تنطبق على الجميع. نحن الليبيون لانرضى لمن قتل أطفالنا ونساءنا وشيوخنا وزرع الألغام التي ما زالت تفتك بنا ان يترشح.

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  • ياسيد بن شرادة الهدف من الإعلان الدستوري هو استحداث قاعده لتحديد من لهم الحق في الترشح لرياسة الدوله. اذا كنت ترى بان من قتل ودمر وزرع الألغام ويحمل الجنسيه الأمريكية حق في الترشح فيجب فعلم انك خاين لدماء لشهداء فبراير وانا اعلم ان فبراير لا تهمك نصيحتي لك ان تذهب وتلتمس رضاء سيداك حفتر وسيف فلامكان لك ولأمثالك بيننا نحن الليبيين.

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  • الفجر فى الخصومة من صفات المنافقين امثال السويحلى والعرادى وابوسهمين واحويلى وغيرهم من خرفان ملتقى الحوار والمضحك ان كل منهم يبدأ بالصلاة على النبى ويشهد زور وبنتهى بارضاء الشيطان والمضحك اكثر ان الغرابلى هذا الداعشى الحقير شاهد زور ايضا يدعى ان هؤلاء الخرفان من حفظة القرآن واتحدى اى واحد منهم يكون حافظ سورة البقرة !! فقد سبق ان قالوا هذا الكذب على مرسى وراينا يتعلثم وهو يقرأ اية قرانية من ورقة اخرجها من جيبه وطلع حمار حتى فى الانجلبزى رغم ان عاش هناك فترة جاسوس للمخابرات الامريكية من الدرجة الاولى وابلغ عن عالم مصرى زميل له هناك كان بحاول نقل تكنواوجيا صواريخ لمصر وهذا ماقاله القاضى لمرسى اثناء محاكمته واذيع تسجيل لها يومها قبل ان برحل

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    • ها انت ايها المتخلف تريد ان تجلب لنا جاسوسا يدعى حفتر. أليس حفتر من غدر بمجاهدي جبهة الإنقاذ ؟

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  • الا تستحى من قول الزور وتنفي الكذب فالمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطنى بقرار من نواب الشعب استنجد به ضباط الكرامة بعد سبطرة الدواعش والقاعدة على المدن الليبية وقطعوا الرؤوس ولعبوا بها فى الشارع فتحرك دفاعا عن كرامتهم واستطاع تحرير بنغازى ودرنة والهلال النغطى والجنوب وسرت من الارهاب والخوان وكاد ان بحرر طرابلس والمنطقة الغربية ويبسط هيبة الدولة ولكن القوى الاستعماربة الطامعة فى ليبيا تدخلت لمنع تحرير العاصمة وطمعت فى السيطرة على النفط مما جعل الجيش الوطنى يعطى الاولوية للدفاع عن النفط قوت الشعب الليبى الذى يتدفق فى حماية ااجيش الوطنى ليعود بالنفع على كل الشعب الليبى ولانك شاهد زور وديوث تدافع عن المحتل التركى والمرتزقة السوريين لانك بلا كرامة تبيع شرفك كما بعت وطنك .
    فما تردده من اكاذيب لا يصدقها طفل صغير لان الجيش الوطن لو اراد السبطرة على طرابلس وهى اطلال لكان امرا سهلا ولكنه فضل جر مليشيات ارهابية خارج المناطق السكنية حفاظا على منشآت طرابلس التى بقيت كما هى رغم ان الجيش الوطنى كان يسيطر تماما على اجواء طرابلس وقادر على تدمير اى مبنى ولكنه لم يفعل وكان قادرا على تدمير موكب السراج وهو مسافر لتركيا لتوفيع اتفاقية العار ولم يفعل لانخ ملتزم بالقيم العسكرية !! وليس مثل صلاح بادى الذى احرق المطار ولا باشاغا مرشح الاخوان وبطل مذبحة غرغور ومستشفى غريان وغيرها

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  • ستعيش تيس غبى وتموت كلب من كلاب النار الاشرار ولو كنت زمن عمر المختار ياحمار لكنت عميلا للاحتلال الايطالى ومدافعا عن اعدام عمر المختار فمثلك تربى فى خيام النكاح وجاء نتيجة سفاح بلا شرف ولا كرامة .
    لا بستحى وهو يرى الحمار اكار يدخل المطار بلا اذن بينما يدخل الحداد باذن من الاتراك .
    رغم انفكم ياحربم السلطان حفتر بطل قومى يستحق ان يكون رئيسا لليبيا كما حدث فى مصر مع قاهر الخوان السيسى واعترفت قطر اخيرا بانه رئيس شرعى منتخب واسكت اردوغان الكلاب المسعورة من اللخوان فى تركيا من اجل البطل فالخوان فى النهاية يحتقرهم الجميع والابطال يحترمهم الجميع هذه سنة الحياة فابن ربكم الاعمى ومرشدكم محمد بديع الوضيع 8 سنوات فى السجن ونسيه الجميع لانه وضيع مثلك

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