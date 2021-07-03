توقف موقت للاتصالات في طبرق

أعلنت شركة هاتف ليبيا، الأحد، عن توقف خدمات الاتصالات عن طبرق موقتا، متوقعة إرجاع الخدمة خلال ساعتين.

وعزت الشركة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، السبب إلى اندلاع حريق بإحدي الغرف في مدينة درنة، لافتة إلى العمل حاليا على إصلاح الكابل.

– عودة الاتصالات للمناطق الشرقية والجنوبية والوسطى

ونهاية يونيو الماضي، وأعلنت الشركة القابضة للاتصالات انقطاع الاتصالات بشكل جزئي عن المنطقتين الشرقية والجنوبية، إضافة إلى المنطقة الوسطى الممتدة من الخمس حتى سرت والجفرة. وأرجعت انقطاع الاتصالات إلى حدوث قطع بكابل الألياف البصرية. وذلك قبل أن تعلن عودة الخدمة إلى المناطق الثلاث بعد يوم.

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