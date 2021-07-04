ليبيا الان

بحضور “أقعيم”..انطلاق الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي الكبرى

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت مديرية أمن بنغازي رسمياً عن انطلاق الغُرفة الأمنية المُشتركة – بنغازي الكبرى برئاسة مُدير أمن بنغازي عميد “رمضان الوحيشي ” بتعليمات وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية ” فرج اقعيم العبدلي” ، أمس.

وقالت الغُرفة المُشتركة في بيان لها رصدته “الساعة24″، ستعمل بكامل شوارع ومُفترقات مدينة بنغازي وحدودها الإدارية الصغرى و الكبرى بالتعاون مع وحدات من القوات المسلحة .

من جهته، طالب وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم العبدلي” المواطنين بضرورة التعاون والمُساهمة في استتباب الأمن للقضاء على كافة المظاهر السلبية ومساعدة رجال الأمن في تأدية مهامهم وواجباتهم واحترام عناصر الشرطة ووحدات الجيش المُساندة لها وتسهيل مهامهم بتنفيذ التعليمات الصادرة من الغرفة الأمنية ويتأكد للجميع بأن مظاهر الفساد في البلاد ستنتهي .

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • الرجاء الإعلان من الجهات الأمنية والإنسانية عن نقل الليبيين و السوريين الى كندا والنرويج وباقي الدول المعنية من الدول الأوروبية وتوزيعهم سيكون الإجلاء من ليبيا أفراد شباب وبنات وعائلات لمن يرغب بذلك آلية النقل يجب أن تكون جوا وبحرا بخط إنساني لهم المعني بنقلهم منظمة ال un و حكومة الدبيبة بطرابلس سيجري النقل من طرابلس الليبية عبر الدول الثالثة انطلاقا من معيتيقة بعد أن يتم الإعلان بهذا الشأن بسرعة

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