بحضور اقعيم.. انطلاق الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي الكبرى

أعلنت مديرية أمن بنغازي رسمياً عن انطلاق الغُرفة الأمنية المُشتركة – بنغازي الكبرى برئاسة مُدير أمن بنغازي عميد رمضان الوحيشي بتعليمات وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية فرج اقعيم، أمس.

وقالت الغُرفة المُشتركة في بيان لها، ستعمل بكامل شوارع ومُفترقات مدينة بنغازي وحدودها الإدارية الصغرى و الكبرى بالتعاون مع وحدات من القوات المسلحة .

من جهته، طالب وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم المواطنين بضرورة التعاون والمُساهمة في استتباب الأمن للقضاء على كافة المظاهر السلبية ومساعدة رجال الأمن في تأدية مهامهم وواجباتهم واحترام عناصر الشرطة ووحدات الجيش المُساندة لها وتسهيل مهامهم بتنفيذ التعليمات الصادرة من الغرفة الأمنية ويتأكد للجميع بأن مظاهر الفساد في البلاد ستنتهي .

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