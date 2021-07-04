سيالة: المجتمع الدولي قادر على التوصل لقاعدة دستورية وإجراء الانتخابات في موعدها

قال عضو مجلس النواب، حمودة سيالة، إن هناك أزمة حقيقية في الثقة بين جميع الأطراف الليبية المشاركة في ملتقى الحوار السياسي، مشيرًا إلى أن الأطراف فشلت في إيجاد قاعدة دستورية تجري على أساسها الانتخابات.

سيالة، وفي تصريحات لموقع قناة “الحرة” الأمريكية، قال: “أن بعض الأطراف يرفضون التوقيع على وثيقة القاعدة الدستورية، لأن ذلك يعني توقيعهم على وثيقة خروجهم من المشهد السياسي وفقدانهم كل امتيازات النفوذ والحصانة”، بحسب قوله.

وعن مستقبل المشهد السياسي في ليبيا، رأى أن “الأمر لم ينته بعد، وتوقع إجراء جولة جديدة أو اثنتين”، مؤكدًا وجود متسع من الوقت لإجراء الانتخابات في موعدها”، بحسب قوله.

وأعرب عن “اعتقاده أن المجتمع الدولي الذي نجح في التوصل إلى تغيير السلطة التنفيذية في ليبيا، قادر على الوصول إلى قاعدة دستورية وإجراء الانتخابات في موعدها”، بحسب قوله.

واستبعد عودة الصراع بين الأطراف الليبية مرة أخرى، مشددا على ضرورة التزام جميع الأطراف بخارطة الطريق”، بحسب قوله.

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