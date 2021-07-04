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دي مايو: ليبيا أحد الأصول الاستراتيجية بالنسبة لنا وهذا أمر لن يتغير

تم النشر منذُ 38 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

اعتبر وزير الخارجية الإيطالية، لويجي دي مايو، أن ليبيا تعتبر من ‏الأصول الاستراتيجية الليبية الهامة بالنسبة لبلاده.‏

وأوضح دي مايو في تصريحات نقلتها وكالة “أنسا” الإيطالية، أنه واثق من أن الجغرافيا لا تتغير، وأن ليبيا تعتبر ‏رصيدًا استراتيجيًا هامًا بالنسبة لإيطاليا، وهذا أمر لن يتغير.‏

وتابع: “قبل عام قلت لكم إني واثق من ذلك، وبعد عام بات ‏لدينا حكومة وحدة وطنية مؤقتة، ولدينا محاور واحد نتحدث ‏معه، ويجب أن نواصل العمل معها لزيادة فرصنا الاقتصادية”.‏

وأتم قائلا “علينا الاستثمار في ليبيا، لأنها بوابة أوروبا لإفريقيا، ‏وبوابة أفريقيا إلى أوروبا”.‏

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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