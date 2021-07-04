دي مايو: ليبيا أحد الأصول الاستراتيجية بالنسبة لنا وهذا أمر لن يتغير

اعتبر وزير الخارجية الإيطالية، لويجي دي مايو، أن ليبيا تعتبر من الأصول الاستراتيجية الليبية الهامة بالنسبة لبلاده.
وأوضح دي مايو في تصريحات نقلتها وكالة “أنسا” الإيطالية، أنه واثق من أن الجغرافيا لا تتغير، وأن ليبيا تعتبر رصيدًا استراتيجيًا هامًا بالنسبة لإيطاليا، وهذا أمر لن يتغير.
وتابع: “قبل عام قلت لكم إني واثق من ذلك، وبعد عام بات لدينا حكومة وحدة وطنية مؤقتة، ولدينا محاور واحد نتحدث معه، ويجب أن نواصل العمل معها لزيادة فرصنا الاقتصادية”.
وأتم قائلا “علينا الاستثمار في ليبيا، لأنها بوابة أوروبا لإفريقيا، وبوابة أفريقيا إلى أوروبا”.
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