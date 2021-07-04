الفرجاني لـ”باشاغا”: كفاك كذبًا ‏أنت والإخوان فلا يشرفني أن تتحدث باسمي

هاجمت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الإنقاذ السابقة سميرة ‏الفرجاني، تصريحات وزير الداخلية بحكومة الوفاق المنتهية ‏ولايتها فتحي باشاغا بشأن خارطة الطريق، قائلة: “كفاك كذبًا ‏أنت وحزبك الإخوان”.‏

الفرجاني، أشارت في تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل ‏الاجتماعي “فيس بوك” إلى أنها لا تدري إلى متى سيستمر باشاغا وحزبه ‏في التلاعب بالليبيين، متسائلة: “متى ستتوقفون عن الكذب”.‏

وأرفقت بتدوينتها مقطع فيديو لباشاغا، قائلة: “في هذا المقطع يعترض باشاغا علي تغيير خارطة ‏الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة، ويرفض تغييرها ويتهجم علي ‏بعض أعضاء ملتقى الحوار السياسي، ولكن من أوصل الليبيين لهذه ‏الحال غيرك أنت وحزبك، ألم توقع على المسودة الرابعة وتورط ‏المؤتمر في الحوار وأنت غير ذي صفة؟”.‏

واستمرت: “ألم تورطوا البلاد باتفاق الصخيرات، وضيعتم ‏شرعية وقانون وسيادة البلاد، والغريب أنك تغضب على خارطة الأمم المتحدة، ولم ‏تغضب على حكم القضاء في بلادك الذي ضيعتموه بجرة قلم؟”.‏

ولفتت إلى أن باشاغا يتحدث الآن عن أزمة الكهرباء ومعاناة ‏الليبيين، ويتهم حكومة الدبيبة بالتقصير وهي التي لم تكمل ستة ‏أشهر، قائلة: “بينما عجزت حكومتك السابقة والتي كنت فيها منتحل ‏صفة وزير في حل المشكلة بل تفاقمت في عهدها، والتي ‏استمرت خمس سنوات ولديها ميزانيه مفتوحة وبالمليارات، ومع ‏هذا لم تفعلوا أي شيء علي الإطلاق غير إهدار المليارات على فشخرتكم ‏الكذابة”.‏

واستمرت في هجومها على باشاغا بقولها: “كفاك تدليس على ‏الشعب أنت وحزبك، ما خرجت اليوم بهذه العصبية من أجل ‏الشعب، الذي أنت وحزبك بهدلتموه وأوصلتموه لهذه المرحلة، بل ‏خرجت تبكي حلمك الضائع في الانتخابات”.‏

ولفتت إلى أنه ليس هناك عاقل في ليبيا في هكذا وضع للبلاد، يرضى ‏بانتخابات رئاسية مباشره أبدًا، قائلة: “أنت تبكي أحلامك الضائعة، ولا تبكي ‏على شعب ولا وطن ضيعتموه بجرة قلم”.‏

وأردفت: “كفاكم كذبًا باسم الليبيين، وأنا ‏أحد مواطني ليبيا لا أريدك ولا يشرفني أن تتحدث باسمي، فاتركوا ‏الشعب جانبًا يعاني من هول الأزمات، التي أوقعتمونا بها بطيشكم ‏وحبكم للسلطة، لا للانتخابات الرئاسية المباشرة، ونعم لانتخابات ‏برلمانية تزيح كل العفن الموجود في المشهد السياسي شرقًا وغربًا”.‏

وأتمت: “سبحان الله اليوم كتبت في المقال السابق، تحذير ‏للدبيبة، من هذا الحزب وها هو أحد أعضائه يخرج يهدد ويتوعد ‏في حكومة الدبيبة، ويكشف عن الوجه الحقيقي”.‏

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