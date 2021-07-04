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الفرجاني لـ”باشاغا”: كفاك كذبًا ‏أنت والإخوان فلا يشرفني أن تتحدث باسمي

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

هاجمت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الإنقاذ السابقة سميرة ‏الفرجاني، تصريحات وزير الداخلية بحكومة الوفاق المنتهية ‏ولايتها فتحي باشاغا بشأن خارطة الطريق، قائلة: “كفاك كذبًا ‏أنت وحزبك الإخوان”.‏

الفرجاني، أشارت في تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل ‏الاجتماعي “فيس بوك” إلى أنها لا تدري إلى متى سيستمر باشاغا وحزبه ‏في التلاعب بالليبيين، متسائلة: “متى ستتوقفون عن الكذب”.‏

وأرفقت بتدوينتها مقطع فيديو لباشاغا، قائلة: “في هذا المقطع يعترض باشاغا علي تغيير خارطة ‏الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة، ويرفض تغييرها ويتهجم علي ‏بعض أعضاء ملتقى الحوار السياسي، ولكن من أوصل الليبيين لهذه ‏الحال غيرك أنت وحزبك، ألم توقع على المسودة الرابعة وتورط ‏المؤتمر في الحوار وأنت غير ذي صفة؟”.‏

واستمرت: “ألم تورطوا البلاد باتفاق الصخيرات، وضيعتم ‏شرعية وقانون وسيادة البلاد، والغريب أنك تغضب على خارطة الأمم المتحدة، ولم ‏تغضب على حكم القضاء في بلادك الذي ضيعتموه بجرة قلم؟”.‏

ولفتت إلى أن باشاغا يتحدث الآن عن أزمة الكهرباء ومعاناة ‏الليبيين، ويتهم حكومة الدبيبة بالتقصير وهي التي لم تكمل ستة ‏أشهر، قائلة: “بينما عجزت حكومتك السابقة والتي كنت فيها منتحل ‏صفة وزير في حل المشكلة بل تفاقمت في عهدها، والتي ‏استمرت خمس سنوات ولديها ميزانيه مفتوحة وبالمليارات، ومع ‏هذا لم تفعلوا أي شيء علي الإطلاق غير إهدار المليارات على فشخرتكم ‏الكذابة”.‏

واستمرت في هجومها على باشاغا بقولها: “كفاك تدليس على ‏الشعب أنت وحزبك، ما خرجت اليوم بهذه العصبية من أجل ‏الشعب، الذي أنت وحزبك بهدلتموه وأوصلتموه لهذه المرحلة، بل ‏خرجت تبكي حلمك الضائع في الانتخابات”.‏

ولفتت إلى أنه ليس هناك عاقل في ليبيا في هكذا وضع للبلاد، يرضى ‏بانتخابات رئاسية مباشره أبدًا، قائلة: “أنت تبكي أحلامك الضائعة، ولا تبكي ‏على شعب ولا وطن ضيعتموه بجرة قلم”.‏

وأردفت: “كفاكم كذبًا باسم الليبيين، وأنا ‏أحد مواطني ليبيا لا أريدك ولا يشرفني أن تتحدث باسمي، فاتركوا ‏الشعب جانبًا يعاني من هول الأزمات، التي أوقعتمونا بها بطيشكم ‏وحبكم للسلطة، لا للانتخابات الرئاسية المباشرة، ونعم لانتخابات ‏برلمانية تزيح كل العفن الموجود في المشهد السياسي شرقًا وغربًا”.‏

وأتمت: “سبحان الله اليوم كتبت في المقال السابق، تحذير ‏للدبيبة، من هذا الحزب وها هو أحد أعضائه يخرج يهدد ويتوعد ‏في حكومة الدبيبة، ويكشف عن الوجه الحقيقي”.‏

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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تعليقات

  • نصف الكلام معسول ومقبول والاخر مهبول فصحيح ان باشا اغا اخوانى مجرم يتنفس الكذب وله سوابق اجرامية عديدة ويطمع فى ان يكون رئيسا لليلاد ولكن الاخوان الاوغاد ليس لهم مكان فى البلاد .
    اما النصف الاخر المهبول والغير مقبول هو عدم اجراء انتخابات رئاسية مباشرة وكل الدول التى يتم اختيار رئيس بها بلا صلاحيات دول فاشلة كما فى لبنان والعراق وفى تونس رئيس منتخب مباشرة بلا صلاحيات والنتيجة تحالف الاخوانى الارهابى الغنوشى مع الفاسد نبيل القروى علنا ضد الرئيس المدنى المنتخب والنتيجة الفشل والفوضى وراينا نواب تابعين للغنوشى يضربون نائبة بالبرلمان علنا دون حساب فهل تقبلى ان تضربى فى البرلمان علنا دون محاسبة المجرم لانه فى حماية الاخوان هل هذه هى الحرية او الديمقراطية .
    ام وجود رئيس قوى بكامل الصلاحيات منتخب من الشعب ولو انحرف يحاسب حتى لو خرج ااشعب ضده فهو افضل من الفوضى ولدينا تجربتان حولنا واحدة فى مصر ناجحة بعد سحق الاخوان نهضة فى كافة المجالات وامن وامان بينما فى تونس اول دول الربيع العبرى حتى الان تعيش فى فقر وفساد ومعها ليبيا البلد النفطية الغنية بسبب الاخوان حريم السلطان !!

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  • اريد ان أقول إن كل الكلام تمام وعظيم لكن للاسف هؤلاء الذين في السلطه شرق وغرب يريدون الكرسي ولا يريدوا تداول السلطه واقول للشعب هذا دوركم اطلعوا عليهم مثل ما طلعطم علي القذافي

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