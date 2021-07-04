الفرجاني لـ”باشاغا”: كفاك كذبًا ‏أنت والإخوان فلا يشرفني أن تتحدث باسمي

هاجمت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الإنقاذ السابقة سميرة الفرجاني، تصريحات وزير الداخلية بحكومة الوفاق المنتهية ولايتها فتحي باشاغا بشأن خارطة الطريق، قائلة: “كفاك كذبًا أنت وحزبك الإخوان”.
الفرجاني، أشارت في تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إلى أنها لا تدري إلى متى سيستمر باشاغا وحزبه في التلاعب بالليبيين، متسائلة: “متى ستتوقفون عن الكذب”.
وأرفقت بتدوينتها مقطع فيديو لباشاغا، قائلة: “في هذا المقطع يعترض باشاغا علي تغيير خارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة، ويرفض تغييرها ويتهجم علي بعض أعضاء ملتقى الحوار السياسي، ولكن من أوصل الليبيين لهذه الحال غيرك أنت وحزبك، ألم توقع على المسودة الرابعة وتورط المؤتمر في الحوار وأنت غير ذي صفة؟”.
واستمرت: “ألم تورطوا البلاد باتفاق الصخيرات، وضيعتم شرعية وقانون وسيادة البلاد، والغريب أنك تغضب على خارطة الأمم المتحدة، ولم تغضب على حكم القضاء في بلادك الذي ضيعتموه بجرة قلم؟”.
ولفتت إلى أن باشاغا يتحدث الآن عن أزمة الكهرباء ومعاناة الليبيين، ويتهم حكومة الدبيبة بالتقصير وهي التي لم تكمل ستة أشهر، قائلة: “بينما عجزت حكومتك السابقة والتي كنت فيها منتحل صفة وزير في حل المشكلة بل تفاقمت في عهدها، والتي استمرت خمس سنوات ولديها ميزانيه مفتوحة وبالمليارات، ومع هذا لم تفعلوا أي شيء علي الإطلاق غير إهدار المليارات على فشخرتكم الكذابة”.
واستمرت في هجومها على باشاغا بقولها: “كفاك تدليس على الشعب أنت وحزبك، ما خرجت اليوم بهذه العصبية من أجل الشعب، الذي أنت وحزبك بهدلتموه وأوصلتموه لهذه المرحلة، بل خرجت تبكي حلمك الضائع في الانتخابات”.
ولفتت إلى أنه ليس هناك عاقل في ليبيا في هكذا وضع للبلاد، يرضى بانتخابات رئاسية مباشره أبدًا، قائلة: “أنت تبكي أحلامك الضائعة، ولا تبكي على شعب ولا وطن ضيعتموه بجرة قلم”.
وأردفت: “كفاكم كذبًا باسم الليبيين، وأنا أحد مواطني ليبيا لا أريدك ولا يشرفني أن تتحدث باسمي، فاتركوا الشعب جانبًا يعاني من هول الأزمات، التي أوقعتمونا بها بطيشكم وحبكم للسلطة، لا للانتخابات الرئاسية المباشرة، ونعم لانتخابات برلمانية تزيح كل العفن الموجود في المشهد السياسي شرقًا وغربًا”.
وأتمت: “سبحان الله اليوم كتبت في المقال السابق، تحذير للدبيبة، من هذا الحزب وها هو أحد أعضائه يخرج يهدد ويتوعد في حكومة الدبيبة، ويكشف عن الوجه الحقيقي”.
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