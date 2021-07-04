مؤكداً مساعيهم للبقاء في السلطة.. عبد الناصر: مجلس الدولة موقفه واضح وهو الذهاب للاستفتاء على الدستور

قال الناطق باسم ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة”، محمد عبدالناصر، إن “مجلس الدولة موقفه واضح وهو الذهاب للاستفتاء على الدستور، وإذا رفض من قبل الشعب يقوم المجلسين باعتماد المسودة لدورة برلمانية، وإذا رفض هذا المقترح أيضا يتم الاحتكام للمسودة كقاعدة دستورية للمرحلة الانتقالية القادمة”، بحسب قوله.

عبد الناصر، وفي تصريحات لموقع قناة “الحرة” الأمريكية، أضاف: أن “المجلس أكد على إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، وقدم كل الدعم للحكومة من أجل الإيفاء بمهامها والوصول إلى الانتخابات”، معقبًا بالقول: “ولكن نسعى الآن لأن تكون هذه الانتخابات وفق دستور مستفتى عليه من الشعب”، بحسب قوله.

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