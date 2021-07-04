بو الرايقة: تم إقصاء السيدات اللاتي قمن بالتصدي لمشروع الدستور المليء بالإشكاليات من لجنة التوافقات

أشار المهتم بالشأن الأمن القومي، فيصل أبو الرايقة، إلى أن لجنة التوافقات في جنيف تم فيها إبعاد شخصيات كان لها دور في اللجنة الاستشارية السابقة في لجنة الـ18 حيث أعدت المسودة القانونية التي يمكن أن تحكم مرحلة الأربع سنوات القادمة.

بالرايقة، وفي تصريحات لقناتنا، قال: “نجد أنه يتم إبعاد سيدات قمن بالتصدي لمشروع الدستور الموجود فيه إشكاليات كبيرة جدًا، وقدمن خارطة دستورية محترمة منهم سلوى الدغيلي وآمال بوقعيقيص وتقريبًا زهراء لنقي”.

وتابع: “المعرقلين الموجودين داخل البعثة غير راغبين حقيقة في موضوع الانتخابات وأن نصل إلى مرحلة الاستقرار، والمعرقلين في الداخل موجودين بالكامل من كافة الأقاليم ومكونات ليبيا ومن الشرق والغرب والجنوب وهم مجموعة تتحجج بحجج واهية من ضمنها أن الشعب غير مهيأ للدخول في عملية الانتخابات وغير قادر على عملية التمييز واختيار الأفضل وبالتالي نريد فترة أطول”.

واستمر في حديثه: “هناك اتهامات كثيرة لمجموعات تم الزج بها في موضوع العرقلة والتعطيل، بالإضافة لفكرة استخدام المال الفاسد داخل لجنة الحوار وهناك أحاديث كثيرة عنه وموضوع المساومات”.

وأكد على أن هناك حديث جدي عن حدوث دفع أموال وكذلك فكرة أن الشعب الليبي غير قادر على الاختيار وأن الفترة هي فترة استقطاب يمكن أن يتولها ديكتاتور.

وأكمل: “باختصار المجموعة الموجودة الآن صادرت حقنا وحق الليبيين بالكامل في اختيار برلمان ورئيس للدولة يحل الإشكالية”، مشيراً إلى أن الأفضل كان الرضاء بعملية التصويت.

وألمح بوجود رشاوى دفعت وقت اختيار رئيس الحكومة منها فلل في أحياء راقية بمصر تقدر بملايين وكان ذلك على حساب الشعب الليبي ومستقبله، محذراً من إمكانية حدوث ذلك مرة أخرى.

واسترسل: “المجموعة الموجودة الآن هي تعبر بقوة عن ذاتها وعن الأنانية والفشل الذريع في إدارة الدولة، فهم استغلوا فترة الانقسام الحادث في الدولة الليبية ما بين الشرق والغرب والجنوب لتوظيف مصالحهم”.

وأكمل: “البعض يحاول أن يقول أنا ممثل التيار البرقاوي والبعض يقول أنا ممثل التيار الفيدرالي ويحاولون بهذا الخطاب الشعبوي الذي يعتبره منصة يعبر به عن جمهور معين موجود هو يخاطبه وأن يستقطبه ليحصل على المزيد من الأموال”.

وأسهب: “ما موجود في برقة هو موجود أيضاً في الغرب الليبي، أيضاً الخطاب الشعبوي والجهوي الموجود في طرابلس نراه من نخبتهم السياسية أيضاً ومن محلليهم السياسيين ومن الجهويين في الغرب الليبي وهنا أتحدث عن التيارات الأيدلوجية التي تتحدث باسم الليبيين وباسم تيار الثورة وتيار التغيير وكأنها احتكرت الثورة والتغيير، بمعنى أن هذا الأمر يستخدم لصالح مصالح شخصية”.

ونوّه إلى أنه بالإضافة إلى ما سبق هناك ضعف في إدارة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في غياب ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة السابقة ستيفاني ويليامز.

ورأى أن الفراغ كان كبير في وجود ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا الحالي يان كوبيش حيث أنه عجز عن أن يتم ما بدأته ويليامز.

وأضاف: “علينا ألا ننظر إلى ما يحدث في جنيف وحده أو أنه مفصول عما حدث في برلين2، فما حدث في جنيف هو ولادة طبيعية لما حدث في برلين 2 حيث كان الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية فقط”.

واستفاض: “البعض الأخر يقول لا ويجد أن يتم الاتجاه نحو الاستفتاء على الدستور في 24 أكتوبر ويُشكل لجنة ويتم تعديله وبناء عليه في ديسمبر تتم عملية الانتخاب، وهناك مقترح أخر يقول لا بل نسير لانتخابات رئاسية وبرلمانية داخل الدولة بالخريطة السابقة واشترطوا اشتراطات صعبة جداً أمام الحضور وتحصيل توافق بنسبة 75%”.

وعلق بأن: “كان يفترض أن تكون هناك عملية توافق فيما بينهم بدون هذه النسب ولكن وجود بعض الذين تم شراء أصواتهم والعمل عليهم بقوة بلغت بهم مصادرة حق الليبيين بأن يقوموا بتوقيع مجموعة من الحضور ويقولوا لهم أن الانتخابات الآن ليس وقتها والبعض الأخر يستخدم مصطلح أن الشعب منهك اقتصادياً ومن الصعب أن يختار وبالتالي نحن نستمر في وجودنا هذه الفترة حتى نستطيع الوصول إلى انتخابات”.

وأعرب عن صدمته مما أورده عن حديث أحد الأشخاص الذي عندما علم أن الشعب يرد الخروج في مظاهرات سلمية بشكل حضاري بحيث يعبر عن رغباته بشكل سلمي ويرفع لافتات أنه يريد الاستحقاق الوطني في ديسمبر وهو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مضيفاً: “استغرب ما صرح به في الصفحة الخاصة بالمنتدى السياسي حيث قال لننتظر إذا استطاعوا أن يملئوا زنقة أو سلم في عمارة خلونا نشوفهم”.

وعقب قائلاً: “يعني الاستخفاف بالليبيين وصل إلى هذه المرحلة فمؤكد أنه لا يعاني كما يعاني الليبيين ولا يشعر بالتعب والإرهاق والقلق وبهذه الإشكاليات الموجودة لدى الليبيين بالكامل وبالتأكيد هو عايش حياة راغدة وكريمة لكن الليبيين بصفة عامة هم غير موجودين في عقليته”.

وبيّن أن ما يقصده بهذا كله أن الانتخابات استحقاق وصدرت به قرارات من مجلس الأمن رقم 2570 و2571، قائلاً: “بيانات مجلس الأمن واضحة وصريحة لكن تحتاج إلى الليبيين فلن يكونوا هم ملكيين أكثر من الملك فهي تحتاج إلى تعبيركم أنتم والتعبير هذا يحتاج إلى وقفة جادة منكم أنتم أصحاب المصلحة الحقيقية والحق الأصيل في تقرير مصيركم”.

وأردف: “لا يمكن السماح لمجموعة أن تقرر بدل عن الليبيين رغباتهم وتطلعاتهم وأمانيهم فنحن أصحاب الحق الأصيل ويجب علينا أن نعبر عن أنفسنا وعن أرائنا من خلال المطالبة بالاستحقاقات الوطنية والانتخابات الرئاسية والبرلمانية وأيضاً الطلب الأخر والمهم هو محاسبة الفاسدين الذين اتعبوا الليبيين طوال الفترة الماضية وأجهضوا تطلعاتهم”.

وقال: “إذا كنتم تريدون الاستمرار في حالة التعب والإرهاق والإجهاد خليكم وهم قاعدين، فهذا يعتمد على مستوى الوعي الموجود عندكم والنضج وأنكم تكلفوا أنفسكم وأنا من بينكم أن نكلف أنفسنا لوقفات تستمر وليس وقفة واحدة من أجل هذا الموضوع”.

وواصل: “عندنا خارطة الطريق التي هي كانت ضمن وثيقة جنيف وتم فيها تحديد الانتخابات والرئاسي والحكومة والمهام وإذا تم النكوص على نقطة واحدة وهي نقطة الانتخابات معناه أن كل ما تم يجب إعادة النظر فيه فيجب إعادة النظر في حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي”.

واختتم بأنه: “إذا تم المساس بموضوع 24 ديسمبر وهو الانتخابات التي اُختيرت لها الرمزية الخاصة بـ24 ديسمبر، سيكون المساس بنقطة واحدة داخل هذه الوثيقة معناها المساس ببقية النقاط”.

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