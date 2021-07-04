في ظل تكتم حرس السواحل.. اليونيسف: غرق 14 بينهم طفلا وامرأة أمام سواحل ليبيا

قال الممثل الخاص لليونيسف في ليبيا، عبد القادر موسى، إن طفلا وامرأة من بين 14 شخصًا غرقوا في البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا، وانجرفت جثثهم على شاطئ في الزاوية، شمال غرب ليبيا.

وبحسب إيجاز صحفي لمنظمة اليونيسف، تابع “موسى”، وفي حادثة أخرى السبت، غرق 43 مهاجراً على الأقل في غرق سفينة قبالة تونس، وتستمر هذه الطرق المميتة في إزهاق أرواح أطفال أبرياء، و تعبر اليونيسف عن قلقها إزاء استمرار طرق العبور الخطرة، منذ بداية عام 2021م، تم اعتراض 529 طفلاً وإعادتهم إلى الشواطئ الليبية، من إجمالي 14751 شخصًا.

ودعت اليونيسف إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية الأطفال الذين يتم اعتراضهم من خلال تقديم الرعاية الفورية المناسبة والحلول الدائمة. يجب أن تكون هناك جهود جماعية لتوفير بدائل قانونية أكثر أمانًا من عبور البحر.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

