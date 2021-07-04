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الميليشياوي جويلي: فشل ملتقى الحوار تتحمل مسؤوليته كاملةً بعثة الأمم المتحدة

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال مهرب الوقود والبشر والقيادي في ميليشيات ما يسمى “بركان الغضب” أسامة جويلي، أن “فشل ملتقى الحوار بجنيف في التوصل لاتفاق بشأن القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المُتفق عليه 24 ديسمبر 2021م، زاد من إحباط الليبيين”، بحسب قوله.

جويلي، الموالي لجماعة الإخوان الإرهابية والإحتلال التركي، وفي بيان نشرته ميليشيات “بركان الغضب” عبر صفحتها على “فيسبوك”، أضاف: “إن المواطنين الليبيين ينتظرون بفارغ الصبر أن يكون لليبيا رئيس منتخب وحكومة شرعية لها سلطة على كامل التراب الليبي ولا ينازعها أي طرف لتتمكن من التفرغ لحل المشاكل المتراكمة والمعضلات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تحتاج إلى تكاثف الجميع وإلى عدة سنوات لحل هذه المشاكل في حالة تحقيق الاستقرار”، بحسب قوله.

وطالب بعثة الأمم المتحدة أن “تنسحب من ليبيا وتترك الأمر للدول المتداخلة في ليبيا “وهى معروفة” بحسب قوله، لتتفق على حل فيما بينها بدلاً من إضفاء الشرعية الدولية على حلول مشوّهة وإطالة أمد الصراع”، بحسب قوله.

ورأى أن “فشل مجلس النواب ومن قبله المؤتمر الوطني العام يتحمل تبعاته الشعب الليبي بأكمله، فهم من انتخبوهم بمحض إرادتهم في انتخابات شفّافة، وكان دافع الناخبين تحقيق المصلحة الشخصية والجهوية، مضيفا “ناهيك عن عدم مشاركة العديد في هذه الانتخابات لأسباب واهية ومتعددة (يخربون بيوتهم بأيديهم) وها هي الشواهد أمامهم والجميع يعانى تبعاتها”، بحسب قوله.

وأضاف أن “فشل ملتقى الحوار تتحمل مسؤوليته كاملةً بعثة الأمم المتحدة، فهم من اختاروا هذه الأسماء بدون وجود أي معايير واضحة، وهم من أداروا جلسات الحوار وتجاهلوا عن قصد بحث المعضلة الأساسية التي أفشلت اتفاق الصخيرات وأعادوا إنتاج نفس الاتفاق في جنيف بوجود المعضلة نفسها لتؤكد الأمم المتحدة ما يقال عنها “إنها لم تتمكن من حل مشكلة في العالم من إنشائها”، بحسب قوله.

وأكد أنه “آن الأوان لحل لجنة الحوار الليبي لفشلها الذريع في كل شيء، ولما يشوب بعضهم من شبهة فساد وتلقى رشاوى في جولاتهم السابقة حسب تقرير خبراء مجلس الأمن”، على حد قوله.

واختتم مزاعمه بالقول: “إننا نؤيد وبقوة إجراء الانتخابات في موعدها وبشروط الترشح المتعارف عليها في الدول الديمقراطية وأهمها أن يكون ليبياً لا يحمل جنسية دولة أخرى تحت أي مبرر، وأن لا يكون قائداً لقوة مسلحة يمكنه استخدامها للانقلاب على الدولة المدنية، وهذه ليست شروطا تعجيزية شأننا شأن من حولنا من الدول”، بحسب قوله.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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تعليق

  • انت تناقض نفسك ياجويلى فالمشير خليفة حفتر قائد عام الجيش الوطنى بقرار من مجلس النواب الذى منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية وليس قائد مليشيا مسلحة خارج القانون مثل مليشيات غرب ليبيا وهناك وسيلة ديمقراطية لتغيير قائد الجيش بان يقوم المجلس الرئاسى باختيار اخر وتصديق مجلس النواب فلا احد فوق القانون اما الشرط التعجيزى الذى طلبه الخوان فبنطبق عليك انت ايضا حيث يطلبون استقالة العسكريين قبل عام وهو شرط مضحك وتفصيلى يؤكد ان المشير خليفة حفتر يحظى بشعبية طاغية ترعب الخوان حريم السلطان ولا احد يملك الوصاية على الشعب عندما يختار رئيسه اما من يحمل اى جنسية اخرى فامر التخلى عنها امر طبيعى واما من يكون فى منصب عسكرى فامر طبيعى ان يستقيل منه لكن ان يشترط الخوان ان يستقيل من سنة فواضح انه شرط تعجيزى مضحك وان كان القرار الرئيسى لمجلس النواب هو من يصدر القوانين الانتخابية ولا يعنيه هذه الخزعبلات .
    والمفروض ان يفتخر كل ليبى بوجود جيش قوى يحمى ثروته النفطية وان يخجل من وجود مرتزقة واحتلال تركى يتصور ان ليبيا ارث عثمانى وراينا فضيحة المطار عندما تسلل الحمار اكار فى وضح النهار دون اى اعتبار للسيادة الليبية ودخل الديوث الحداد مطار معتيقة الليبى بتصريح من الاتراك يافضيحتى صحيح يحسب لجويلى رغم ماضيه الاسود انه رفض دخول المطار بتصريح من الاتراك مثل الحداد الديوث رئيس اركان مليشيات مصراته الموكوس

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