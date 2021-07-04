الميليشياوي جويلي: فشل ملتقى الحوار تتحمل مسؤوليته كاملةً بعثة الأمم المتحدة

قال مهرب الوقود والبشر والقيادي في ميليشيات ما يسمى “بركان الغضب” أسامة جويلي، أن “فشل ملتقى الحوار بجنيف في التوصل لاتفاق بشأن القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المُتفق عليه 24 ديسمبر 2021م، زاد من إحباط الليبيين”، بحسب قوله.

جويلي، الموالي لجماعة الإخوان الإرهابية والإحتلال التركي، وفي بيان نشرته ميليشيات “بركان الغضب” عبر صفحتها على “فيسبوك”، أضاف: “إن المواطنين الليبيين ينتظرون بفارغ الصبر أن يكون لليبيا رئيس منتخب وحكومة شرعية لها سلطة على كامل التراب الليبي ولا ينازعها أي طرف لتتمكن من التفرغ لحل المشاكل المتراكمة والمعضلات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تحتاج إلى تكاثف الجميع وإلى عدة سنوات لحل هذه المشاكل في حالة تحقيق الاستقرار”، بحسب قوله.

وطالب بعثة الأمم المتحدة أن “تنسحب من ليبيا وتترك الأمر للدول المتداخلة في ليبيا “وهى معروفة” بحسب قوله، لتتفق على حل فيما بينها بدلاً من إضفاء الشرعية الدولية على حلول مشوّهة وإطالة أمد الصراع”، بحسب قوله.

ورأى أن “فشل مجلس النواب ومن قبله المؤتمر الوطني العام يتحمل تبعاته الشعب الليبي بأكمله، فهم من انتخبوهم بمحض إرادتهم في انتخابات شفّافة، وكان دافع الناخبين تحقيق المصلحة الشخصية والجهوية، مضيفا “ناهيك عن عدم مشاركة العديد في هذه الانتخابات لأسباب واهية ومتعددة (يخربون بيوتهم بأيديهم) وها هي الشواهد أمامهم والجميع يعانى تبعاتها”، بحسب قوله.

وأضاف أن “فشل ملتقى الحوار تتحمل مسؤوليته كاملةً بعثة الأمم المتحدة، فهم من اختاروا هذه الأسماء بدون وجود أي معايير واضحة، وهم من أداروا جلسات الحوار وتجاهلوا عن قصد بحث المعضلة الأساسية التي أفشلت اتفاق الصخيرات وأعادوا إنتاج نفس الاتفاق في جنيف بوجود المعضلة نفسها لتؤكد الأمم المتحدة ما يقال عنها “إنها لم تتمكن من حل مشكلة في العالم من إنشائها”، بحسب قوله.

وأكد أنه “آن الأوان لحل لجنة الحوار الليبي لفشلها الذريع في كل شيء، ولما يشوب بعضهم من شبهة فساد وتلقى رشاوى في جولاتهم السابقة حسب تقرير خبراء مجلس الأمن”، على حد قوله.

واختتم مزاعمه بالقول: “إننا نؤيد وبقوة إجراء الانتخابات في موعدها وبشروط الترشح المتعارف عليها في الدول الديمقراطية وأهمها أن يكون ليبياً لا يحمل جنسية دولة أخرى تحت أي مبرر، وأن لا يكون قائداً لقوة مسلحة يمكنه استخدامها للانقلاب على الدولة المدنية، وهذه ليست شروطا تعجيزية شأننا شأن من حولنا من الدول”، بحسب قوله.

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