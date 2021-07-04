مشرف عام منحة ناصر للقيادة الدولية: ليبيا بها كوادر شبابية مميزة جدا

قال مشرف عام منحة ناصر للقيادة الدولية حسن غزالي، أن “ليبيا بها كوادر شبابية مميزة جدا، العديد منها خارج ليبيا و أنا أتصور أن الفكرة القادمة يجب أن تكون استقطاب و دعوة للشباب الليبي في الداخل والخارج لأنه شباب فاعل ومثقف ونشط”.

غزالي، وفي تصريحات لبرنامج بلادنا أمس السبت، أضاف: “منحة ناصر الدولية انطلقت سنة 2019 من خلال جمهورية مصر العربية والاتحاد الأفريقي وكانت مقتصرة على الدول الإفريقية وهذا العام كانت برعاية مباشرة من رئاسة الجمهمورية المصرية، حيث تعمل منحة ناصر على التشبيك بين القيادات الشبابية الفاعلة والمنتجة في المجتمعات والهدف منها نسج علاقات بين الدول من خلال الشباب المشارك”.

وتابع: “وزير الشباب المصري أشاد بمشاركة الوفد الليبي بشكل مباشر لأنه كانت له مداخلات قيّمة خاصة في حوار البرلمان والشباب”.

وفي ذات السياق قالت الإعلامية مي بوشناف إحدى المشاركات في المنحة، “تشرفت بأن أكون ضمن فريق منسجم والذي استطاع تقديم صورة جيدة أشاد بها وزير الشباب والرياضة بدولة مصر، وحاولنا نقل صورة عن مجتمعنا الليبي من خلال هذه المشاركة بمنحة ناصر الدولية”.

بوشناف، وفي تصريحات لبرنامج بلادنا، أضافت: “نحن كشباب نفخر بالانجازات التي حققتها الدولة المصرية ونأمل أن تحظى ليبيا بإنجازات مماثلة وشبابنا قادر على تحقيقها”.

ومن جانبه أوضح سند الفاخري أحد المشاركين في المنحة، أن منحة ناصر يهتم باختيار قيادات شابة مؤثرة في دولها تشتغل على أرض الواقع بعقلية الفريق الواحد وتستطيع أن تقوم بتغيير حقيقي.

الفاخري، وفي تصريحات لبرنامج بلادنا، أضاف: “أؤمن بأن الشباب قادر على التغيير في كل الدول وهذه رؤية العالم اليوم الذي يعمل على تأسيس قيادات شابة وأجيال تكون واجهة للبلدان مستقبلا.

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