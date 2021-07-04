ليبيا الان

«المبشر» للبعثة الأممية: غادروا ليبيا واتركونا نتقاتل فسنتفق يوما ما

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

دعا الشيخ محمد المُبشر رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة، الأمين العام للأمم المتحدة إلى سحب بعثة الدعم في ليبيا ومغادرة البلاد وترك جميع الأطراف لمصيرها.

وقال «المبشر»، في تدوينة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، «عليكم سحب بعثتكم والمغادرة واتركونا لوحدنا نحن نتقاتل وتقاتلنا وسنتفق يوما ما، ولا يمكن أن نصل إلى اسواء مما وصلنا إليه في السنوات الماضية وفي وجودكم ووجود بعثتكم».

وأضاف «لا يوجد شيء نخافه ولم يحصل موت شبابنا حصل، ونهب ثرواتنا وحصل، وانعدام الثقة في ما بيننا وحصل، تشردنا وهجرنا وظلمنا وانتم تصرحون وتستنكرون وينتابكم القلق».

وتابع بالقول «اتركوا الأطراف الليبية إما أن ينتصر طرف على طرف أو يقوم باقي الليبيين بينهم، فلم نعد نخشى مواجهة مخاوفنا، أو بالاحرى لم يعد عندنا شيء نخاف عليه إلا شرفنا وحبنا لأهلنا في ليبيا جميعا».

واستكمل «عليكم أن تعلموا أن هذا الشعب يحترم من يحترمه ويقدر من يقدره ويحب من يحبه ولن ينسى كل من يساعده ولا يغذي الدماء في ما بينه».

واختتم حديثه بالقول: «أوقفوا إدارة صراعاتنا وفق إدارة مصالح بعض الدول عن طريقكم أنتم في نظر الليبيين مجرد أداة فقط، ولا يمكن أن ننسى الدول التي وقفت مع أهلنا في ليبيا وسيطاً نزيها عادلا يريد لليبيا جميعا الاتفاق والمصالحة والخير والنماء».

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • دعوتك لا تحقق شيئا لو رحلت البعثة . لان المشكلة في تدخل الدول . ولهذا اطلبوا منها (بذكر اسم كل دولة) ان تتوقف عن التدخل .

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  • بعثة الامم المتحدة الامريكية تصب البنزين على النار وكل اليلاد التى تدخلت فيها فشلت فى حل المشكلة ومتهمة بتلقى رشى ودعم الارهابيين كما حدث فى اليمن عندما اوشك الجيش الوطنى اليمنى على تحرير الحديدة تدخلوا لوقف اطلاق النار لدعم الحوثيبن فلمصلحتهم استمرار الصراع فى اليمن ختى تشترى السعودية السلاح الامريكى وفى ليبيا عندما اوشك الجيش الليبى على تحرير العاصمة وفرض السيادة الوطنية تدخل الامريكان واعطوا ضوء اخضر لاردوغان بالدخول لليبيا وارتكاب جرائم حرب بل وشارك الامريكان مباشرة ضد الجيش الوطنى فى طرابلس وضرب قاعدة الوطية وكان هدفهم احتلال نفط ليبيا كما فعلوا فى سوريا ولكن الجيش الوطنى اجهض المؤامرة بدعم مصر وحمى موانئ النفط ليصب عائدها للشعب الليبى ولا زالت المؤامرة مستمرة من بعثة الامم المتحدة الامريكية هدفها اسقاط الجيش الوطنى عندما اهتارت الامريكية ويليامز اغليية من الاخوان فى لجنة الحوار رقم انهم اقلية منبوذة فى المجتمع الليبى والنتيجة واضحة الفشل وكلما اوقدوا نارا للحرب أطفأها الله .
    وسينتصر الشعب الليبى وجيشه الوطنى فى النهاية على كل المؤامرات الخارجية والخوان الاغبياء والذين يلعبوا الان على المكشوف من غير كسوف فاجراء انتخابات حرة تعنى نهايتهم

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