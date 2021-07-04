«المبشر» للبعثة الأممية: غادروا ليبيا واتركونا نتقاتل فسنتفق يوما ما

دعا الشيخ محمد المُبشر رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة، الأمين العام للأمم المتحدة إلى سحب بعثة الدعم في ليبيا ومغادرة البلاد وترك جميع الأطراف لمصيرها.

وقال «المبشر»، في تدوينة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، «عليكم سحب بعثتكم والمغادرة واتركونا لوحدنا نحن نتقاتل وتقاتلنا وسنتفق يوما ما، ولا يمكن أن نصل إلى اسواء مما وصلنا إليه في السنوات الماضية وفي وجودكم ووجود بعثتكم».

وأضاف «لا يوجد شيء نخافه ولم يحصل موت شبابنا حصل، ونهب ثرواتنا وحصل، وانعدام الثقة في ما بيننا وحصل، تشردنا وهجرنا وظلمنا وانتم تصرحون وتستنكرون وينتابكم القلق».

وتابع بالقول «اتركوا الأطراف الليبية إما أن ينتصر طرف على طرف أو يقوم باقي الليبيين بينهم، فلم نعد نخشى مواجهة مخاوفنا، أو بالاحرى لم يعد عندنا شيء نخاف عليه إلا شرفنا وحبنا لأهلنا في ليبيا جميعا».

واستكمل «عليكم أن تعلموا أن هذا الشعب يحترم من يحترمه ويقدر من يقدره ويحب من يحبه ولن ينسى كل من يساعده ولا يغذي الدماء في ما بينه».

واختتم حديثه بالقول: «أوقفوا إدارة صراعاتنا وفق إدارة مصالح بعض الدول عن طريقكم أنتم في نظر الليبيين مجرد أداة فقط، ولا يمكن أن ننسى الدول التي وقفت مع أهلنا في ليبيا وسيطاً نزيها عادلا يريد لليبيا جميعا الاتفاق والمصالحة والخير والنماء».