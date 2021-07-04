ليبيا الان

«الغويل»: أدعو إلى انتفاضة شعبية شاملة «زي في فبراير 2011» يوم الجمعة القادمة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

دعا حافظ الغويل، الأكاديمي الليبي المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى انتفاضة ما أسماه بـ«شعبية شاملة»، «زي في فبراير 2011» يوم الجمعة القادمة، على حد وصفه.

وقال الغويل، دائم الظهور على القنوات الموالية للإخوان، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “حراك «ياسر 10 سنين». لو الليبيين يبو تغير حقيقي”.

وأضاف “أنا شخصيا أدعو إلى انتفاضه شعبيه شامله زي في فبراير 2011 في كل مدن ليبيا الجمعة القادمة – 9 يوليو – للتعبير عن الغضب ضد كل الاجسام السياسية الموجودة. البرلمان ومجلس الدولة والحكومة ولجنه الـ75 ومشروع «حفتر العسكري»”، بحسب تعبيره.

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انتفاضة حافظ الغويل فبراير

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • الشعب بيلعن فبراير وام فيراير التى سببت الخراب والفوضى والدمار اسكت ياحمار فهناك تجار لاى ثورة حققوا ثروى ضخمة ولا يعيشون الا فى الظلام مثلك ولانك شاهد زور تريد تشويه الحقائق وتخلط الامور فحفتر قائد الجيش الوطنى بقرار من نواب الشعب ياكلب وهو من حرر معظم ارض ليبيا من الارهاب ياكلاب وهو من حرر الموانئ النطية ليصب عائدها للشعب الليبى كله وهو من منع احتلال اللتراك لها فانت واحد من حريم السلطان خائن للوطن تعيش خارج اليلاد ولا يعنيك الخراب والدمار اسكت ياحمار

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  • واضح للجميع ان الاخوان هم سرطان ينخر فى جسد الشعب الليبى وهم اصل الخراب وهم من افشلوا الخوار فى جنيف لان اى انتخايات ليست فى صالحهم وهم من يفسدوا كل شئ بالمال الفاسد والرشوة حيث سعوا لتمديد حكومة الدبيبة عن طريق المال الفاسد من الدبدوبة الكبيرة بالتحالف مع الخوان المفسدين بلجنة الحوار حيث يعى المهبول الغرابلى انهم حفظة القرآن فعل معقول ايها الكذاي الاشر هؤلاء البلهاء يحفظون حتى سورة من القرآن يحمار وهم عبدت الدولار ومتخلفين عقليا مثل السويحلى والعرادى والمنفوخ وابوسعمين واحويلى وغيرهم من كلاب النار .
    وعندما يخرح الشعب سيهتف الشعب يريج اعدام الاخوان .
    لا امن ولا امان الا بالقضاء على الاخوان

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  • لا اعتقد انها ستنجخ . لان فبراير صناعة غربية استعمارية . واي واحد عنده شك يراجع خطابات ساركوزي وغيره . وايضا كلام المستشار عبد الحليل اللي قال فيه ان دور الغرب في اسقاط نظام القذافي كان بنسبة 90%
    ومعلوم ان الغرب لم يتفق حتى الان على هذا المطلب . انتم وحدكم تغردو خارج السرب . الا ان كانت هناك اجندة سرية واتفاقيات من تحت الطاولة بينكم وبين بعض الدول الكبيرة !!

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  • ههههه معدلين غير عليك وعلى امثالك يا حشرة فبراير منتهية في مزبلة التاريخ والشعب الليبي سيذبحكم ذبح يا كلاب فبراير يا خوارج يا مجرمين

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