«الغويل»: أدعو إلى انتفاضة شعبية شاملة «زي في فبراير 2011» يوم الجمعة القادمة

دعا حافظ الغويل، الأكاديمي الليبي المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى انتفاضة ما أسماه بـ«شعبية شاملة»، «زي في فبراير 2011» يوم الجمعة القادمة، على حد وصفه.

وقال الغويل، دائم الظهور على القنوات الموالية للإخوان، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “حراك «ياسر 10 سنين». لو الليبيين يبو تغير حقيقي”.

وأضاف “أنا شخصيا أدعو إلى انتفاضه شعبيه شامله زي في فبراير 2011 في كل مدن ليبيا الجمعة القادمة – 9 يوليو – للتعبير عن الغضب ضد كل الاجسام السياسية الموجودة. البرلمان ومجلس الدولة والحكومة ولجنه الـ75 ومشروع «حفتر العسكري»”، بحسب تعبيره.