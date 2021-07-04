62 إصابة وحالة وفاة جديدة بـ«كورونا» في مصراتة

أعلنت اللجنة العليا لمجابهة الأزمة والاستجابة لجائحة «كورونا» في مصراتة، اكتشاف 62 إصابة جديدة بالفيروس في المدينة.

وأشارت اللجنة في بيان، إلى إجراء 174 مسحة على حالات مشتبهة بالإصابة بمركز العزل الصحي بالمعهد القومي لعلاج الأورام، مشيرة إلى وقوع حالة وفاة واحدة بالوباء.

ووفق آخر حصيلة أعلنها المركز الوطني لمكافحة الأمراض، فإن الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» في ليبيا منذ بداية الجائحة في مارس 2020، ارتفعت إلى 193 ألفا و474 حالة، بينها 11 ألفا و894 نشطة، و178 ألفا و387 شفاء، و3193 وفاة.

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