الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة على مناطق الساحل الغربي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، الأحد، ارتفاع درجات الحرارة اليوم على مناطق الساحل الغربي.

وأشارت النشرة الجوية الصادرة عن المركز إلى أن درجات الحرارة تبقى دون تغير على باقي المناطق، وتسجل تراجعا بداية من يوم غد على الشمال الغربي .

رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة

• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب علي بعض المناطق الجبلية .

• الرياح: شرقية إلي جنوبية شرقية معتدلة السرعة ، تتحول غدا إلى شمالية غربية معتدلة السرعة على أغلب المناطق .

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و39 درجة مئوية على المناطق الساحلية، بينما تبقى مرتفعة على مناطق الدواخل حيت تتراوح بين 40 و45 درجة مئوية، وتسجل تراجعا بداية من يوم الغد على أغلب المناطق. مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده

• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

• الرياح: شمالية غربية إلي غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، تنشط احيانا على بعض المناطق .

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية على المناطق الساحلية مع رطوبة نسبية عالية، ومابين 37 و39 درجة مئوية على جالو والجغبوب،وتسجل ارتفاعا طفيفا يوم الغد علي بعض المناطق الساحلية.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة

• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب علي الحمادة وغات .

• الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة .

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 43 و48 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو

• الطقس: السماء صافية.

• الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة .

• درجات الحرارة القصوى: بين 40 و42 درجة مئوية.

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