ليبيا الان

النعاس محرّضاً: يجب قطع الحوار ورفع راية الكفاح

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

حرض محمد بشير النعاس، محلل قنوات الإخوان للشأن العسكري، مدن الغرب والجنوب الليبي وبعض التكتلات إلى الاصطفاف لمواصلة ما وصفه بالكفاح ووضع خطة محكمة لمواجهة «عصابة المجرم عقيله صالح، وعصابة التكتل الفدرالى البرقاوى وعصابة السفاح خليفه حفتر»، حسبما قال ووصف.

ووصف «النعاس»، في تدوينة له عبر فيسبوك، ملتقى الحوار السياسي بجنيف بالعبثى الفاشل، مواصلا بقوله: «الذين يعرقلون التوافق والوصول إلى حل وسط هم عصابة المجرم عقيله صالح، وعصابة التكتل الفدرالى البرقاوى وعصابة السفاح خليفه حفتر وكلهم من برقه ، والحاقدون من أتباع نظام القذافى ، وما يسمى بالمجتمع الدولى يعرف هذه الحقيقة تمام المعرفة ويتغاضى عنها ويساوى بين الضحية والجلاد»، على حد قوله .

وقلل «النعاس» من فائدة الحوار السياسي الليبي، قائلا: «أليس حوارا عبثيا يقصد من ورائه إطالة أمد الصراع بين الليبيين وعرقلة قيام الدولة المستقرة ؟».

واختتم محرضا: «ليس أمام غرب البلاد وجنوبها والنازحين من برقة إلا التكتل ووضع خطة محكمة لمواجهة تلك العصابات المجرمة وقطع الحوار معهم ورفع راية الكفاح ضدهم حتى النصر وإنقاذ الوطن من شرورهم، وأى تصرف غير ذلك فلن يكون إلا مزيدا من العبث بالوطن وبأجياله الشابة»، حسب وصفه.

 

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • راية الكفاح المشلح لنجار مسلح مثلك فى احضان الداعرات بتركيا لو عندك ذرة رجولة تعالى الى ليبيا وانت تعرف حجمك حيث سيتم تحويلك لقرقارش .
    فامثالك من الاخوان المهابيل لم يعد يهتم بهم احد حتى تركيا وقطر تتخلص منهم بعد ان ثبت ان غباوتكم ايها الخوان كان لها ناائج عكسية تخدم من تعادوهم وتضر من يدعمكم فارجوغان معزول بره وجوة بينما قاهر اللخوان السيسى يتقدم للامام علاقات مميزة مع كل دول العالم حتى قطر اعترفت انه رئيس شرعى منتخب ولم يعد احد يهتم بمرشدكم الضال المخبوس منذ 8 سنوات ولا باحكام اعدام نهائية للخوان ودوركم قادم وبدعم من اسيادك الاتراك فاليوم يطردوا اخوان مصر ويسلموا البعض للسيسى وغدا يسلموك للرئيس خليفة حفتر رئيس الجمهورية العربية الليبية 2022 رغم انف الخوان

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  • هذا البائس و طبقا للقوائم الرسمية لقوات الشعب المسلح ايام الطاغية كان هذا الخبير والعلامة من ضمن هذه القوات ومهنته حسب القوائم (( نجار )) ..؟؟!! ومع احترامي لهذه المهنة الا انه من الطبيعي والمنطقي انيكون النجار متخصص في مهنته او حرفته الاصليه ولا يتقمص شخصية المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي وووو …ولكن لان الاخوان يكذبون كما يتنفسون ويعطوا الصفات والالقاب حسب اهوائهم وان نكبة قهاير فبراير أنتجت لنا امثال هؤلاء فأننا لا نملك الا ان نقول حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من تسبب بهذه النكبة التي أنجبت و جلبت لنا امثال هؤلاء التعساء….

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