النعاس محرّضاً: يجب قطع الحوار ورفع راية الكفاح

حرض محمد بشير النعاس، محلل قنوات الإخوان للشأن العسكري، مدن الغرب والجنوب الليبي وبعض التكتلات إلى الاصطفاف لمواصلة ما وصفه بالكفاح ووضع خطة محكمة لمواجهة «عصابة المجرم عقيله صالح، وعصابة التكتل الفدرالى البرقاوى وعصابة السفاح خليفه حفتر»، حسبما قال ووصف.

ووصف «النعاس»، في تدوينة له عبر فيسبوك، ملتقى الحوار السياسي بجنيف بالعبثى الفاشل، مواصلا بقوله: «الذين يعرقلون التوافق والوصول إلى حل وسط هم عصابة المجرم عقيله صالح، وعصابة التكتل الفدرالى البرقاوى وعصابة السفاح خليفه حفتر وكلهم من برقه ، والحاقدون من أتباع نظام القذافى ، وما يسمى بالمجتمع الدولى يعرف هذه الحقيقة تمام المعرفة ويتغاضى عنها ويساوى بين الضحية والجلاد»، على حد قوله .

وقلل «النعاس» من فائدة الحوار السياسي الليبي، قائلا: «أليس حوارا عبثيا يقصد من ورائه إطالة أمد الصراع بين الليبيين وعرقلة قيام الدولة المستقرة ؟».

واختتم محرضا: «ليس أمام غرب البلاد وجنوبها والنازحين من برقة إلا التكتل ووضع خطة محكمة لمواجهة تلك العصابات المجرمة وقطع الحوار معهم ورفع راية الكفاح ضدهم حتى النصر وإنقاذ الوطن من شرورهم، وأى تصرف غير ذلك فلن يكون إلا مزيدا من العبث بالوطن وبأجياله الشابة»، حسب وصفه.