جمال الزوبية: لو عادينا العالم كله على «فبراير» لن نتخلى

رأى جمال الزوبية، مدير إدارة الإعلام الخارجي في «حكومة الإنقاذ» السابقة، أنهم لو عادوا العالم كله على «فبراير» لن يتخلوا، بحسب وصفه.

وأضاف الزوبية، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “سنسقط بإذن الله بالكلمة والقلم «الأسير المهزوم» كما اسقطنا «المقبور» جبريل وزيدان وغيرهم الكثير لن نكلّ أو نملّ. ولو عادينا العالم كله على فبراير لن نتخلى”، وفقا لقوله.

وفي تغريدة سابقة، قال الزوبية: “ثوار فبراير خارج التبات لا يملكون شيئا والمناصب في يد أعداء فبراير أو السلبيين معها”.

وأضاف “عيب فبراير أن رجالها تركوا أزلام القذافي يقودون البلاد بكل عبث ودون ضوابط ولم يضبطوا إلا التبات. ومع هذا يعتبرونها نكبة لأن الحرية ليست لهم وأدمنوا العبودية”.