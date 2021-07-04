ليبيا الان

جمال الزوبية: لو عادينا العالم كله على «فبراير» لن نتخلى

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رأى جمال الزوبية، مدير إدارة الإعلام الخارجي في «حكومة الإنقاذ» السابقة، أنهم لو عادوا العالم كله على «فبراير» لن يتخلوا، بحسب وصفه.

وأضاف الزوبية، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “سنسقط بإذن الله بالكلمة والقلم «الأسير المهزوم» كما اسقطنا «المقبور» جبريل وزيدان وغيرهم الكثير لن نكلّ أو نملّ. ولو عادينا العالم كله على فبراير لن نتخلى”، وفقا لقوله.

وفي تغريدة سابقة، قال الزوبية: “ثوار فبراير خارج التبات لا يملكون شيئا والمناصب في يد أعداء فبراير أو السلبيين معها”.

وأضاف “عيب فبراير أن رجالها تركوا أزلام القذافي يقودون البلاد بكل عبث ودون ضوابط ولم يضبطوا إلا التبات. ومع هذا يعتبرونها نكبة لأن الحرية ليست لهم وأدمنوا العبودية”.

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الزوبية فبراير

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • انت عندنا منه التزربيط متاعكم .. انت قصدك لو عادينا العالم كله على نيل المناصب وسرقة اموال ليبيا وتسليم ليبيا لاردوغان في سبيل الحصول على دعمنا وبقاءنا في السلطة لفعلنا

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  • الا تستحى ياخنزير وانت اخوانى حقير ترى مرشدك العام الوضيع بديع أسير فى سجن طره ومعه ثلة من كبار الخرفان الخرفانة مثلك 8 سنوات فى السجن بعد ان كان مرشدكم الاهبل يحلم بحكم العالم ومعه نائبه خيرت الشاطر يتباهى بحكم ست دول عربية والان يتحكم فيه سجان .
    فمصيبة الاخوان انهم يتصورون ان نملة تستطيع ايتلاع فيل فانتم قلة من حثالة المجتمع منبوذة الان فى كل مكان حتى فى تركيا يطردهم اردوغان واسكتهم بعد ان اتضح ان غباوتهم تخدم اعداؤه وتضره فطلب منهم منذ سبع سنوات من النباح اسقاط مصر وعزلها عن العالم فحدث العكس تقدمت مصر وتراجعت تركيا فانتم نعمة على اعداؤكم نقمة على من يدعمكم لهذا راينا قطر تعلن ان السيسى قاهر الاخوان وحابس دمهم رئيس شرعى منتخب وغدا ستقول نفس الكلام عندما ينتخب الشعب حفتر رئيسا ولا عزاء للخوان فمكانهم السجون مثل هذا الميبون او قرقارش او المشانق

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