«الفارسي»: لا مفر من إجراء الانتخابات البرلمانية و«الرئاسية المباشرة» في 24 ديسمبر

أكدت عضوة ملتقى الحوار السياسي الليبي، أم العز الفارسي، أنه لا مفر من تغيير الوجوه القديمة وتجديد شرعية المؤسسات الليبية، مشددة على حتمية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المباشرة في 24 ديسمبر المقبل.

وقالت الفارسي، في منشور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “عاطفية بطبعي حين يتعلق الأمر بأحاسيس الفقد، وجبانة حين يتعلق الأمر بمخاوف المرض، ومثل قطة أرتعش إن تعلق الأمر بأولادي”.

وأضافت “لكنني ومنذ شبابي الغض واختياري السياسة حقلا للتأهيل؛ وأنا شرسة، في مواقفي التي دوما معلنة، واليوم كتبت تعليقا في غرفة ملتقي الحوار ردا على المستفزين وممن بلغ بهم الفرح مبلغه في إفشال مشروع الوصول الي الانتخابات”.

وأضافت “كتبت لهم حرفيا (لا أحد يحسد الفرحين والمتغنين بدفن حلم الليبيين في انتخابات علي الأقل تزيح هذه الوجوه المستفزة من المشهد السياسي فطوبي لهم، يكفي أن التاريخ سيرصد لكم تأمركم علي شعبكم المسكين الذي وثق بكم ومنحكم ثقته، فلعبتم بأحلامه، ولا حول ولا قوة الا بالله)”.

وتابعت “هم يعتقدون أن حلم الانتخابات في ليلة صيف وانقضى، ويعتقدون أن وجودهم أزلي وأن الليبيين لا أهلية لهم للفعل طالما كان نتاج صندوقهم مثل البعض من هؤلاء – مع احترامي للقلة -“.

واستطردت “لكن أوكد لكم لا مفر من تغييركم وتجديد شرعية المؤسسات الليبية ولا مفر لنا ولا لكم إلا الانتخابات البرلمانية والرئاسية المباشرة ومتزامنة 24 ديسمبر 2021”.