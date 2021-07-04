إنقاذ 53 مهاجرًا غير شرعي في بني وليد

أنقذت مديرية الأمن ببلدية بني وليد أمس 53 مهاجرًا غير شرعي أثناء فرارهم من إحدى عصابات الاتجار بالبشر في ضواحي المدينة.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) عن مدير مكتب العلاقات بالمديرية بشير الأسود القول إن أغلب المهاجرين الذين تم إنقاذهم يحملون الجنسية الافريقية قد تعرضوا منذ أيام للخطف والتعذيب على يد مهربين الأمر الذي أدى وفاة أحدهم في مكان الاحتجاز القسري.

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وأضاف الأسود أن المديرية باشرت في اتخاذ الإجراءات القانونية وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية بالتعاون مع منظمة أطباء بلا حدود، ومؤسسة البيت الآمن للتنمية وشؤون المهاجرين بالمدينة.

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