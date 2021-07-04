طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 4 يوليو 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 4 يوليو 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة حيث يشهد ارتفاع درجات الحرارة هذا اليوم على مناطق الساحل الغربي وتبقى دون تغير على باقي المناطق وتسجل تراجع بداية من يوم الغد على الشمال الغربي .

رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة :-

• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب علي بعض المناطق الجبلية .

• الرياح: شرقية إلي جنوبية شرقية معتدلة السرعة ، تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة على اغلب المناطق .

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37- 39) مْ على المناطق الساحلية ، بينما تبقى مرتفعة على مناطق الدواخل حيت تتراوح مابين (40 – 45) مْ ، وتسجل تراجع بداية من يوم الغد على اغلب المناطق. مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

• الرياح: شمالية غربية إلي غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، تنشط احيانا على بعض المناطق .

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30- 34) مْ على المناطق الساحلية مع رطوبة نسبية عالية ،و مابين (37 – 39 ) مْ على جالو والجغبوب ،وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد علي بعض المناطق الساحلية.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب علي الحمادة وغات .

• الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة .

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (43- 48) مْ .

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس: السماء صافية.

• الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة .

• درجات الحرارة القصوى: ما بين (40 – 42) مْ

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:18). و شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:03).

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي