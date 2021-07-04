ليبيا الان

بعيو: انحياز الدبيبه للانتخابات موقف وطني

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال الكاتب الصحفي محمد بعيو أن إعلان رئيس الحكومة المؤقتة عبدالحميدالدبيبة انحيازه إلى إرادة الشعب الليبي بالذهاب إلى الإنتخابات الرئاسية والنيابية في 24 ديسمبر موقف وطني يُحسب له، ويبقى أن يعززه بوضع وتنفيذ خطة متكاملة لإنجاح الاستحقاق الوطني بحسب تدوينة له بموقع “فيسبوك”.

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وكان بعيو دعا “كافة الأطراف الوطنية والبعثة الأممية للإضطلاع بمسؤولياتهم وتغليب المصلحة العامة والتوافق حول صيغة كفيلة بإجراء الإنتخابات في موعدها وتمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه في الإنتخاب”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • لا موقف وطني لا سو مجرد تقيه يتقي بها لوم اللائمين معروفين اصحاب المواقف الوطنيه اصحاب المواقف الوطنيه لا تتناقض خبطهم ولا يتلقوا في الٱوامر من خارج الوطن اصحاب المواقف الوطنيه تدفع بهم الجماهير للمنصب ولا يتم تعيين من المحتل التركي الذي تواطأت معه معبوثة العبثه الأمميه التي عبثت في ليبيا يوم أهملت البرلمان الشرعي والحكومه المنبثقه عنه وجمعت العملاء وشكلت بهم أجسام غير شرعيه موازيه لما هم شرعيين فبسبب خلو البرلمان وحكومته من العملاء فلم يروق لدول الاستعمار القديم ان يستمر البرلمان في قيادة ليبيا الي الامام لذلك شلوا حركته بدعم العملاء المقاطعين لجلساته فسخر الغرب الاستعماري العملاء في الصخيرات للتشويش علي البرلمانيين الوطنيين بعملاء منبطحين باعوا الوطن طائعين

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