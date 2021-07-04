بعيو: انحياز الدبيبه للانتخابات موقف وطني

قال الكاتب الصحفي محمد بعيو أن إعلان رئيس الحكومة المؤقتة عبدالحميدالدبيبة انحيازه إلى إرادة الشعب الليبي بالذهاب إلى الإنتخابات الرئاسية والنيابية في 24 ديسمبر موقف وطني يُحسب له، ويبقى أن يعززه بوضع وتنفيذ خطة متكاملة لإنجاح الاستحقاق الوطني بحسب تدوينة له بموقع “فيسبوك”.

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وكان بعيو دعا “كافة الأطراف الوطنية والبعثة الأممية للإضطلاع بمسؤولياتهم وتغليب المصلحة العامة والتوافق حول صيغة كفيلة بإجراء الإنتخابات في موعدها وتمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه في الإنتخاب”.